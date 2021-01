Sneeuw in Drenthe, meer sneeuw in het weekend

In de gehele provincie is ook vandaag al sneeuw gevallen. Er zijn meldingen uit Hoogeveen, Roden, Assen en Emmen. Toch is de hoeveelheid die vandaag gevallen is volgens Spannenburg niets in vergelijking met wat er morgenavond gaat vallen.

In de avond

Volgens haar zal het de komende nacht vriezen tot -5 en is het "daarna wachten op de sneeuw". De sneeuw zal overdag niet vallen, maar vooral in de avond. Ook zal er sneeuw in de nacht vallen, al is dat minder dan in de avond. De sneeuw moet vooral op de zondagochtend plezier geven.

Sneeuw op het wegdek in Assen (Rechten: Jan Kuipers)

Toch zal er niet alleen plezier zijn. Het KNMI geeft een weerwaarschuwing voor het hele land af voor morgenmiddag vanwege de verwachte sneeuwval. Door die sneeuwval kan het glad worden, waarschuwt het weerinstituut.

Met code geel adviseert het KNMI mensen vooral als ze onderweg zijn alert te zijn, omdat er kans is op gevaarlijk weer. Morgenmiddag begint het in het uiterste zuidwesten van het land te sneeuwen. Gedurende de rest van de middag en avond gaat het ook in de rest van het land sneeuwen, voorspelt het KNMI.

Sneeuw in Een (Rechten: Christel Pijpker)

Volgens Grieta Spannenburg is het nog afwachten hoe lang de sneeuw zondag blijft liggen. In de loop van de dag verwacht zij buitjes van een "mengelmoes-type", met regen en mogelijk ijzel. De temperatuur kan zondag oplopen tot +1 graden en dan zal de sneeuw smelten.