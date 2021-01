Voorwaardelijke boete voor 'ordeverstoring' triagetent ziekenhuis

Voor het scheppen van wanorde tijdens zijn bezoek op 18 april in de selectietent (triagetent) van het Wilhelminaziekenhuis Assen is een 69-jarige man uit Assen een voorwaardelijke boete van 390 euro opgelegd.

De man kreeg de boete eerder al in de bus, maar was het daar niet mee eens. Hij weet niets van ordeverstoring in het ziekenhuis door zijn toedoen. "Ik bezocht een vriend. Ik vroeg of dat mocht en kreeg een 'oja' terug. Ik dacht dat ik mocht doorlopen", zei de man tegen de kantonrechter. De Assenaar werd direct daarop door een beveiliger teruggefloten.

'In het hok'

De beveiliger zou de man direct hebben gesommeerd te gaan zitten. "Ik vroeg nog waarom en of dat wel klopte. Ik mocht toch doorlopen?", vroeg de man zich tijdens de zitting hardop af. Kort daarop verschenen volgens de man twee agenten en hij moest mee naar het bureau. "Je moet het hok in, zeiden ze tegen mij", aldus de man. Hij werd naar eigen zeggen zonder verhoor weer naar huis gestuurd.

Geen handtekening

"U bent wel gehoord. Dat staat in het politieverslag", hield de rechter de man voor. Er stond geen handtekening van de Assenaar onder dit verslag. De man kreeg een boete van 390 euro met een brief erbij dat hij in het ziekenhuis met stoelen had gegooid, geschreeuwd en gedreigd. Kortom: ordeverstoring. De Assenaar hield vol dat hij dit allemaal niet heeft gedaan.

De man is nooit eerder met justitie in aanraking geweest. Om die reden hoeft de man de boete nu niet te betalen, zolang hij zich de komende twee jaar gedraagt.