Verdachte kofferbakmoord blijft langer vast zitten

De 42-jarige Hans O. uit Emmen blijft in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Assen vanmiddag besloten. Hans O. wordt verdacht van moord of doodslag op de 31-jarige Ralf Meinema uit Klazienaveen, nu bijna vier jaar geleden.

Op de kleding van Ralf Meinema is DNA aangetroffen van Hans O. Dat zat in de linkerbroekzak van het slachtoffer. Een dag voor de moord op Meinema heeft Hans O. een aantal keer gebeld naar het slachtoffer. Hij heeft daar volgens de officier van justitie een prepaid-telefoon en simkaart voor aangeschaft. Daarnaast is er volgens het Openbaar Ministerie (OM) een anonieme bedreigde getuige. Die heeft verklaard dat hij Hans O. heeft horen zeggen dat hij Ralf Meinema om het leven heeft gebracht.

De advocaten van Hans O. vroegen afgelopen dinsdag nog om hun cliënt vrij te laten. Hans O. ontkent dat hij iets te maken heeft met de dood van Ralf. O. is begin oktober aangehouden. Begin 2018 is hij ook al eens gearresteerd in deze zaak en na drie maanden weer vrijgelaten.

De advocaten deden tijdens de zitting afgelopen dinsdag ook een verzoek om het dossier van deze zaak te krijgen. De rechtbank gaat daar niet in mee. De zaak gaat 1 april verder. Naar verwachting is dan ook het einddossier klaar. Daar moet de verdediging dus op wachten.

Ralf Meinema

Het lichaam van Ralf Meinema werd 31 maart 2017 gevonden in de kofferbak van zijn auto. Die auto lag deels in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol. De 31-jarige Ralf Meinema bleek door extreem geweld om het leven te zijn gekomen. Waarom hij is vermoord, is nog altijd niet duidelijk.

In deze zaak is ook een tweede verdachte, de 28-jarige Kenny B. uit Klazienaveen. Hij is eind september aangehouden en zou een bekende van Meinema zijn. B. Werd begin november weer vrijgelaten, maar is dus nog wel verdachte. Waar hij precies van verdacht wordt is niet bekend.

