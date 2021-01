GroenLinks-raadslid Assen stopt: 'Corona zuigt energie weg'

Summer Koster van GroenLinks in Assen stopt ermee (Rechten: eigen foto)

Gemeenteraadslid Summer Koster van GroenLinks in Assen stopt ermee. Door de coronacrisis is het raadswerk in combinatie met haar eigen baan en jonge kinderen 'te complex' geworden. "Het is voor mij niet meer te doen, het vreet energie", zegt ze.

De 37-jarige Koster had graag haar eerste raadsperiode voor GroenLinks in Assen afgemaakt. Daarna wou ze trouwens ook niet door als raadslid. Dat had ze al besloten. Maar de energie om de rit uit te zitten kan ze niet meer opbrengen, omdat de coronamaatregelen haar nu opbreken. "Ik word knettergek van dat schermpje", aldus Koster.

Steeds complexer

"Ik werk vanuit huis, het raadswerk bestaat ook vooral uit digitaal vergaderen en ik heb drie jonge kinderen in verschillende leeftijdsgroepen die nu ook weer thuis online les krijgen. Die hebben ook ondersteuning nodig bij hun schoolwerk", vertelt Koster. "Alles wordt steeds complexer, want vanuit de thuissituatie wordt er een heel ander appèl op me gedaan. Het werkt allemaal toch anders dan wanneer je de deur uitkan. En dit duurt nu al bijna een jaar. Op een gegeven moment dacht ik 'wat ben ik allemaal aan het doen?'. Toen heb ik de conclusie getrokken: dit werkt niet meer voor mij."

Pittige raadsperiode

Bovendien is het volgens Summer Koster 'een pittige raadsperiode' in Assen geweest, met het vertrek van drie wethouders, het uiteenvallen van de coalitie en een dreigende financiële crisis. "Ik ben nu door corona wat anders naar de wereld gaan kijken, en wil me op een andere manier gaan inzetten voor de samenleving."

Koster neemt donderdag afscheid van de gemeenteraad. Haar opvolger is Rob Molijn, die al vaker voor GroenLinks in de gemeenteraad heeft gezeten. "Molijn heeft ruime ervaring, en kan dus de nodige stabiliteit bieden binnen de fractie van vier", besluit Koster.