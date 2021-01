Luchtruimherziening: 'Militaire oefeningen F-35's naar het Noorden'

Het Noorden wordt in de voorlopige luchtruimherziening als gebied aangewezen waar F35's kunnen oefenen. "Welke rol Groningen Airport Eelde krijgt is onduidelijk", zegt Lizette van Dijken, woordvoerder van de luchthaven.

Doordat militair oefengebied in het zuidoosten van het land mogelijk vervalt om ruimte te maken voor civiele luchtvaart, wordt het noordelijk deel van het luchtruim ingericht als militair oefengebied voor de nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen, zoals de F-35. Verder staat er te lezen dat het gebied uitgebreid wordt met delen van Duitsland.

Tot de herinrichting van het luchtruim is besloten omdat het gebruik van het luchtruim toeneemt. 'Een grootschalige herziening is nodig voor efficiënter gebruik van het luchtruim en beperking van hinder en uitstoot', staat in dat rapport.

Rol Groningen Airport Eelde

"Wij kijken welke gevolgen dit heeft en welke veranderingen deze plannen brengen voor onze luchthaven. Het is niet zo dat deze plannen voor ons nieuw zijn", zegt Van Dijken. "Het zou logisch zijn dat wij een rol krijgen, maar welke rol dat concreet wordt kan ik nog niet zeggen."

Groningen Airport Eelde heeft al eerder aangegeven dat ze als luchthaven de mogelijkheid willen onderzoeken voor militair verkeer. "Het is een verdienmodel. Maar dan vooral als 'uitwijkluchthaven' voor de vliegbasis in Leeuwarden. Wanneer een militair vliegtuig moet uitwijken zou het mooi zijn als dat dichtbij, op Groningen Airport Eelde kan. Dat scheelt extra brandstof en uitstoot van CO2. Maar wij willen geen nieuw Leeuwarden worden", benadrukt Van Dijken. Op de wens meer militaire vluchten naar het vliegveld van Eelde te halen, kwamen destijds veel bezwaren, vooral van de gemeente Tynaarlo.

Militaire vluchten

De afweging om het militair oefengebied naar het Noorden te halen, wordt in het stuk nader uitgelegd: 'Een groot genoeg militair oefengebied met voldoende oefenmogelijkheden boven land en zee in het Nederlandse luchtruim is maar op één plaats in Nederland realiseren. Dat is in het noordelijke gedeelte van ons nationale luchtruim. Met het momenteel voorziene aantal F-35's komen er echter niet meer vluchten in het noordelijke oefengebied. Dat heeft te maken met de afname van het aantal jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Die vervangt de komende jaren 68 F-16's door 46 F-35's. Het aantal jachtvlieguren neemt daardoor de komende jaren af met 10 tot 20%.'

De hoofdlijnen van de nieuwe luchtruimindeling staan nu vast. De zienswijzeprocedure is inmiddels gestart. Luchtruimgebruikers, provincies, gemeenten, maatschappelijke en bewonersorganisaties zijn daarbij nauw betrokken, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in het stuk. De herziening wordt vanaf 2023 stap voor stap doorgevoerd.

