Ouders Ralf Meinema opgelucht dat verdachte langer vast blijft zitten

"We zijn weer een stapje verder en blij dat ze hem langer vasthouden." Dat zegt Ingrid Meinema vanmiddag nadat ze hoorde dat de rechtbank in Assen het voorarrest van de 42-jarige Hans O. uit Emmen heeft verlengd.

Hans O. wordt verdacht van moord dan wel doodslag op hun 31-jarige zoon Ralf. Zij en haar man Wietze hebben het gevoel dat de Emmenaar meer moet weten over de dood van hun zoon. "Het was toch wel even spannend wat de rechter zou beslissen vandaag."

Dinsdag stond de 42-jarige Hans O. voor het eerst voor de rechter in een openbare zitting. Het was dus ook voor het eerst dat Ingrid en Wietze oog in oog stonden met de verdachte. "Dat was heel heftig", zegt Ingrid Meinema. In deze zaak is ook een tweede verdachte, de 28-jarige Kenny B. uit Klazienaveen. Hij is eind september aangehouden en zou een bekende van Meinema zijn. Kenny B. werd begin november weer vrijgelaten, maar is nog wel verdachte.

'Heel wat uit te leggen'

Tijdens de zitting ontkende Hans O. dat hij iets te maken heeft met de dood van Ralf Meinema. "En dan probeert hij ook nog naar Ralf te wijzen. Dat hij in opdracht van Ralf die telefoons heeft gekocht", vertelt Ingrid Meinema. "Ondertussen wijzen ze ook nog naar medeverdachte Kenny B. omdat er ook nog DNA van hem op de kleding van Ralf gevonden is. Maar zijn DNA is ook op Ralf gevonden. Hij heeft wel wat uit te leggen."

De verdediging deed dinsdag ook het verzoek om het strafdossier in handen te krijgen. Daar ging de rechtbank niet in mee. Ook Ingrid en Wietze hebben het dossier nog niet gezien. Het echtpaar heeft advocaat Maartje Schaap ingeschakeld om hen bij te staan tijdens het proces. "Het is allemaal behoorlijk ingewikkeld. We hebben er gelukkig geen ervaring mee, met rechtszaken. Maar zij kan goed aan ons uitleggen wat er gebeurt."

Op zoek naar antwoorden

Wietze en Ingrid zijn al bijna vier jaar op zoek naar antwoorden. Eind maart 2017 wordt het levenloze lichaam van de 31-jarige Ralf Meinema gevonden. Hij ligt in de kofferbak van zijn Mercedes. De auto hangt half in het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden. Sindsdien hebben zijn ouders, maar ook de politie, nog geen duidelijkheid gekregen over wat er voorgevallen is.

Hans O. ontkent dat hij iets te maken heeft met de dood van Ralf. Hij is begin oktober aangehouden. Begin 2018 is hij ook al eens gearresteerd in deze zaak en na drie maanden weer vrijgelaten. In deze zaak is ook een tweede verdachte, de 28-jarige Kenny B. uit Klazienaveen. Hij werd eind september aangehouden en zou een bekende van Meinema zijn. B. Werd begin november weer vrijgelaten, maar is dus nog wel verdachte. Waar hij precies van verdacht wordt is niet bekend.

Dinsdag was een heftige dag in de rechtbank voor het echtpaar. "Na afloop wist ik ook gewoon niet hoe ik moest reageren, ik had gewoon even geen woorden meer." De rechtszaak tegen Hans O. gaat 1 april verder. "We hopen dat hij zijn mond opentrekt en eens gaat praten", aldus Ingrid Meinema.

