DTM komt in september naar Assen

Het Duitse toerwagenkampioenschap DTM heeft voor dit jaar de racekalender aangepast en acht raceweekeinden gepland. Te beginnen pas halverwege juni in het Italiaanse Monza (18-20 juni). Het TT Circuit in Assen staat als zevende weekend op de rol van 17-19 september.

Oorspronkelijk zou het seizoen eind mei al starten in Sint-Petersburg maar de Russische manche is afgelast. De finale is traditioneel op het circuit van Hockenheim in Duitsland (1-3 oktober).

Robin Frijns is de Nederlandse coureur in deze prominente autosportklasse. De Limburger eindigde vorig jaar als derde in het kampioenschap. Officieel is hij nog niet aangekondigd als coureur voor dit jaar. De Thai Alexander Albon, vorig seizoen de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull in de Formule 1, maakt de overstap naar de DTM. Hij zal gaan rijden in een Ferrari.

De DTM maakt dit jaar voor het eerst gebruik van GT Plus-auto's. Dat zijn auto's gebaseerd op het veel gebruikelijkere GT3. Wat inhoudt dat er ook merken mee gaan doen die andere jaren niet voorkwamen in de DTM, zoals Ferrari.