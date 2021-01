GroenLinks wil duidelijkheid van minister over kleine gasvelden Westerveld

De minister van Economische Zaken moet duidelijkheid verschaffen over de winning van gas in vijf kleine gasvelden in de gemeente Westerveld. Groenlinks-Kamerlid Laura Bromet heeft vragen over de voorgenomen winning. De vragen waren gericht aan minister Wiebes, maar nu die is afgetreden zal minister Van Nieuwenhuizen zijn taken overnemen.

Gaswinningsbedrijf Vermilion is van plan om gas te winnen uit vijf kleine gasvelden in de bodem van Westerveld. Het bedrijf is met het ministerie in gesprek over winning uit de velden Boergrup, Lombok, Leemdijk, De Bree en Smitstede. Maar de communicatie laat te wensen over, vinden Groenlinks-Statenleden in Drenthe, Friesland en Overijssel. Namens hen stelt Bromet de vragen.

Bewoners nauwelijks betrokken

"De informatievoorziening, zowel die vanuit de Rijksoverheid als die van Vermilion, laat zeer te wensen over: bewoners worden nauwelijks betrokken en moeten de informatie zelf ophalen uit de media en verschillende websites", stelt Elke Slagt, Statenlid in Drenthe. "Terwijl de nieuwe Omgevingswet juist hamert op actieve communicatie." Ze wil dat de minister actief, volledig en in begrijpbare taal uitlegt wat er gaat gebeuren.

De partij wil ook weten waarom de vijf gasvelden als aparte velden worden gezien, en niet als een groter veld. "Uit onderzoek blijkt dat ze elkaar wel degelijk beïnvloeden." Kamerlid Bromet pleit voor een gebiedsfonds. Daarin moet geld uit de gasopbrengsten komen om de overgang naar duurzame energie te betalen. "Deze financiële compensatie moet niet gezien worden in ruil voor gaswinning. Dat zou een misvatting zijn. De vraag komt mede voort, omdat er wordt overgestapt naar de nieuwe Omgevingswet. Informatie en participatie van inwoners spelen in de nieuwe Omgevingswet een grote rol."

Lees ook: