Speerwerper Mart ten Berge: 'Ik ben door een hel gegaan'

"Ik kreeg een katheter in mijn buik. Maar toen gingen de ziekenhuizen dicht vanwege corona. Dat heeft tot 6 mei geduurd, toen kon ik in Rotterdam geopereerd worden" herinnert Ten Berge zich. "Maar fysiek was ik al helemaal afgetakeld. Dus voor mij waren de Olympische Spelen absoluut geen optie vorig jaar. Want ik had hele andere zaken aan m'n hoofd."

Heel veel pijn

Het was een harde klap voor de atleet uit Zuidlaren die behoorlijk geschrokken is. "Ik was best wel fit. Ik kwam net terug van een trainingskamp uit Zuid-Afrika dus ik dacht: dit gaat een lekker seizoen worden. In februari was corona ook nog niet zo'n issue. Dus ik dacht: wat is dit, wat moet ik hiermee? Ik had ook heel veel pijn. Het voelde alsof er een breinaald over dwars in m'n blaas stond. En daarna moest ik dus gaan revalideren wat echt verschrikkelijk was. Dus ik heb echt wel een hel doorstaan en ik ben wel degelijk geschrokken."

Artikel gaat na de video verder.

Snel herstel

Inmiddels is hij weer voor 95% hersteld schat hij in. Vader Geert, die hem al vijftien jaar traint, is blij verrast over het snelle herstel. "Hij is bijna weer waar hij moet zijn. Dat hadden we niet gedacht. Het voordeel daarbij is dat hij een hoop rust heeft gehad. Daardoor hoor ik hem niet meer over kleine kwetsuren die hij had en dat is het voordeel van deze periode geweest", aldus Geert ten Berge.

Olympische limiet

En dat is maar goed ook. Want Mart moet zich nog wel zien te plaatsen voor de Olympische Spelen van komende zomer. De limiet staat op 85 meter, terwijl zijn persoonlijk record op 79 meter en 92 centimeter staat. Een behoorlijk verschil dus nog. Maar zowel vader als zoon hebben er vertrouwen in dat Mart die kloof nog kan dichten.

"Vroeger waren de Spelen een droom. Nu is het een doel. Dus nu ik hier eenmaal sta, wil ik er wel écht voor gaan. Ik ben sterker en explosiever geworden dus dat geeft me vertrouwen dat ik het kan", zegt Ten Berge junior.

Speermachine

Opvallend tijdens de training bij atletiekvereniging De Sperwers in Emmen is dat Mart gebruik maakt van een zogenaamde speermachine. Een noviteit in Nederland waarmee een worp uit stilstond wordt gesimuleerd. "We hebben het idee gejat van de Duitsers. Die hebben hele grote machines waar ze ook gewicht op doen. Wij hebben deze variant samen met een ander speerwerpteam uit Nederland ontwikkeld. Hij is niet te koop in de winkel. Maar er is al wel belangstelling van atleten uit het buitenland. Het is wel een thema in de speerwerpwereld", lacht Mart tot slot.

Olympische Spelen komende zomer?

Half maart is in Portugal de European Throwing Cup. De plek waar hij twee jaar geleden zijn persoonlijk record wierp. Daar hopen vader en zoon het wedstrijdseizoen weer te hervatten. Het lijf is in ieder geval weer gezond. Nu is het alleen nog de vraag of de wedstrijden en de Olympische Spelen komende zomer wél doorgaan.