Woonzorgcentra willen prikken, maar vaccins laten op zich wachten

"Ik verwacht niet dat we komende week al kunnen beginnen", zegt Mariska Roeters, directeur-bestuurder van Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe over de vaccinatieplannen. "Wij staan in de startblokken, het is wachten tot het vaccin geleverd wordt bij de huisartsen die bij ons gaan vaccineren."

Volgens de site van de Rijksoverheid wordt maandag begonnen met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en kleinschalige verpleeghuizen. "Dat is inderdaad de informatie die je vanuit Den Haag hoort", zegt de zorgbestuurder. Maar ze plaatst een duidelijke kanttekening: "Het geldt voor een heel beperkt aantal instellingen."

'Schip op volle vaart'

Wanneer is het vaccin er voor de locaties in bijvoorbeeld Dwingeloo en Ruinen? Roeters weet het niet, en dat frustreert. Alle draaiboeken liggen klaar, maar er moet nog duidelijk worden welke vaccins waar geleverd worden om de papieren in orde te kunnen brengen. "We zijn een schip dat op volle vaart vooruit gaat en we hopen de wal te halen", geeft ze een metafoor.

"Je ziet hoe het in Westerbork is gegaan. Daar waren ze tot aan de Kerst schoon en dan raakt iemand besmet en loopt het aantal besmettingen ineens hard op", verwijst Roeters naar de situatie in het Derkshoes in Westerbork. Daar is bij ruim twintig bewoners corona vastgesteld en ook onder het personeel groeit het aantal besmettingen. De angst voor zo'n scenario neemt toe met de komst van de nieuwe Britse variant.

In Hoogeveen ondersteunt Defensie sinds gisteren het personeel in woonzorgcentrum Weidesteyn in Hoogeveen. Door een uitbraak van corona onder bewoners en personeel is de nood hoog. Of er de komende tijd militaire hulp nodig is bij andere verpleeghuizen en woonzorglocaties is nog niet duidelijk.

'Op geen enkele locatie'

Bij Zorggroep Drenthe wordt alles in gereedheid gebracht om te vaccineren, maar dat zal maandag nog niet gebeuren. "Op geen enkele van onze acht locaties", maakt een woordvoerder duidelijk. Zorggroep Drenthe werd eind vorig jaar hard getroffen door corona. In woonzorgcentrum Symphonie in Eelde overleden veel bewoners.

De behoefte aan vaccins is groot, maar voorlopig moet Zorggroep Drenthe in de wachtkamer plaatsnemen. "Het vaccinatieprogramma klonk als geweldig nieuws, maar het blijkt toch anders in elkaar te zitten", zegt de woordvoerder. "Wij komen niet direct in aanmerking voor de vaccins."

"Zodra het kan, gaan wij over tot vaccineren. Maar het is onduidelijk wanneer dat zal zijn. Ik heb geen persoonlijke contacten met het Rijk", aldus de woordvoerder. "We zorgen wel dat we er klaar voor zijn, want het kan soms heel snel gaan."