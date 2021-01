Natuurorganisaties maken zich zorgen om uitbreiding oefengebied jachtvliegtuigen

Dat voornemen staat in de 'luchtruimherziening' van minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Militair oefengebied in het zuidoosten van het land vervalt om ruimte te maken voor de burgerluchtvaart. Het gevolg is dat het noordelijk deel van het luchtruim ingericht wordt als militair oefengebied voor de nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen, zoals de F-35. Verder staat er te lezen dat het gebied uitgebreid wordt met delen van Duitsland.

'Lawaaibak'

"Ik heb vandaag kort contact gehad met mijn collega's van Het Drents Landschap, Natuurmonumenten en de groene organisaties in Groningen en Friesland. We maken ons echt heel erg zorgen om dit voornemen", zegt Reinder Hoekstra van Natuur- en Milieufederatie Drenthe. "De F-35 is een enorme lawaaibak; hij maakt echt veel meer herrie dan zijn voorganger de F-16. In het stuk van de minister staat dan wel dat er minder F-35's komen dan dat er F-16's waren, maar de geluidsoverlast zal toenemen."

Hoekstra en zijn collega's vrezen voor de stiltegebieden en het recreatief belang van het Noorden. "Juist in deze tijd is gebleken dat binnenlands toerisme heel belangrijk is. Hoe willen we nog toeristen trekken als er straks van die F-35's door de lucht scheren?" Verder wil Hoekstra dat het politieke debat vooral over de groei van de burgerluchtvaart moet gaan. "Omdat ze willen groeien, hebben ze in het zuidoosten van Nederland meer ruimte nodig, waardoor het Noorden nu het militair oefengebied voor de jachtvliegtuigen wordt. Wij worden het afvoerputje!"

Samen met zijn collega's van de groene organisaties in Drenthe, Groningen en Friesland gaat Hoekstra kritisch kijken of de cijfers en de onderbouwing van de luchtruimherziening wel kloppen. "Zo niet, dan maken wij uiteraard bezwaar."

