Ilse de Haas volgend seizoen met de Schot Lawrie in WK zijspannen

Ilse de Haas (25) uit Assen is komend seizoen de passagier van Scott Lawrie (49) uit Schotland. Samen gaan ze van start in de strijd om het wereldkampioenschap voor zijspannen. Ilse is de dochter van Géral de Haas die in 1989 en 1990 bakkenist was van drievoudig wereldkampioen Egbert Streuer uit Grolloo.

Vorige week werd bekend dat de relatie tussen tussen Ilse en, de zoon van Egbert, Bennie Streuer voorbij is. Daarmee komt er ook meteen een einde aan hun gezamenlijke sportcarrière.

"Ik ben superblij dat ik volgend jaar met Lawrie in het WK kan rijden. Zoveel plaatsen komen er niet vrij dus dat was nog wel even spannend. En hij was ook heel blij toen ik 'ja' zei", reageert De Haas.

'Ik ken hem niet écht'

Het is eigenlijk toeval dat De Haas volgend jaar bij de 49-jarige Schot in de bak stapt. Want zo goed kennen de twee elkaar niet. "Via via ben ik met hem in contact gekomen. Hij zocht nog iemand en ik ook. Ik heb daarna wat rondgevraagd of hij snel en veilig is. En dat blijkt zo te zijn. We hebben elkaar in het verleden wel eens gesproken maar ik ken hem niet écht goed."

Ervaring

Lawrie is een ervaren zijspancoureur en reed al meerdere seizoenen op WK-niveau. "De laatste jaren reed hij geen volledige seizoenen omdat hij wat tegenslagen heeft gehad. Verder deed hij ook al ervaring op in het Duitse en Britse kampioenschap,

"Met kerst zou ik voor het eerst naar Schotland gaan om verder kennis te maken, maar vanwege corona kon dat niet. Eind maart, tijdens de voorjaarstraining in Frankrijk, stap ik voor het eerst bij hem in de bak", aldus De Haas.

Nieuw zijspan

De combinatie komt komend seizoen met een nieuw span aan de start. "We hebben nieuwe blokken van Yamaha en rijden met een chassis van LCR. Omdat we ver uit elkaar wonen zal hij het onderhoud alleen moeten doen. Ik denk niet dat we net zo snel als Bennie zullen zijn. Maar ik vertrouw erop dat, als de machine zich goed houdt, dat Lawrie met zijn ervaring ook aardig mee kan doen in de strijd om de wereldtitel", analyseert De Haas.

Zelf sturen?

Haar eigen ambities om zelf een zijspan te besturen staan voorlopig in de ijskast. Na vijf jaar als passagier te hebben gereden behaalde ze in 2018 haar certificaat als zijspancoureur. Daarmee was ze uniek in Nederland. "Ik wil graag eerst wereldkampioen worden als passagier. En daarna kijk ik wel of ik zelf nog weer ga rijden", besluit De Haas.

Bennie Streuer

Bennie Streuer maakte vorige week al bekend dat hij komend seizoen met de Francaise Emanuelle Clement in het WK zal starten. Hij zal in 2021 opnieuw voor Team Bonovo Action uitkomen. De Francaise is geen onbekende voor hem. Ze is de vriendin van Kevin Rousseau die ook twee seizoenen als bakkenist van Streuer fungeerde.

De strijd om de wereldtitel bij de zijspannen gaat op 15 april op het Circuit van Le Mans in Frankrijk van start. In totaal worden er in acht weekenden zestien wedstrijden gereden.

