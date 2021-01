Transfernieuws: FC Emmen haalt Frei terug

Frei maakte in de maanden die hij in Drenthe was een ijzersterke indruk. Niet alleen Dick Lukkien en Ronald Lubbers, maar ook alle fans, wilden de inmiddels 27-jarige vleugelspits dolgraag behouden, maar Frei koos echter voor een terugkeer naar Istanbul. Bij die club stond hij immers nog onder contract. Bovendien wilde hij ook vechten voor zijn kans bij de club die zojuist kampioen van Turkije was geworden. Spelen in de Champions League lonkte, helemaal nadat hij in de voorbereiding veel speelminuten kreeg.

Toen Frei, mede door het aantrekken van Nacer Chadli, niet werd ingeschreven voor de Champions League en zijn speelminuten in de competitie beperkt bleven werd het contact met FC Emmen weer geïntensiveerd.

Frei speelde in de jeugd van FC St. Gallen en Grasshopper Zürich, voordat hij in 2011 de overstap maakte naar Fulham in de Premier League. Daarna speelde hij achtereenvolgens voor Cardiff City, Besiktas, Birmingham City en dus Istanbul Basaksehir.

Naar alle waarschijnlijkheid, afhankelijk van de medische keuring, zal Frei aanstaande maandag al op het trainingsveld staan.

Rhyner en La Torre

Naast Frei zal ook Jean-Pierre Rhyner dan mogelijk zijn eerste stappen op het kunstgras van Emmen zetten. De Zwitserse Peruviaanse verdediger, die wordt gehuurd van Cadiz arriveert volgens de berichten morgen in Nederland.

Wanneer het Peruviaanse talent Didier La Torre in Emmen zal arriveren is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat hij in Drenthe een meerjarig contract zal ondertekenen.