Boek over Egbert Meijers in de maak: 'Alle verhalen zijn welkom'

Meijers was onder andere werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast was hij streektaalfunctionaris voor het Drents Genootschap en de Culturele Raad voor Drenthe en jarenlang programmamaker en presentator bij RTV Drenthe.

Het boek gaat Grolloo Blues heten en wordt niet door Meijers zelf gemaakt. Het wordt een verzameling anekdotes en bijdragen van mensen in zijn omgeving. Maar ook anderen krijgen de kans om de pagina's te vullen.

Over en met hem

"Het is een uniek project", zegt Sonja Geurts van uitgeverij Van Gorcum. "Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren. Van toegangskaartjes tot krantenknipsels en foto's, maar ook verhalen. De eerste verhalen zijn ook al binnen, zelfs uit Canada."

Naast verhalen over Meijers komen zijn liedjesteksten ook terug in het boek en worden de meeste hoofdstukken gevuld met een interview met de Grolloër. "Zo krijgen we een fantastisch overzicht van wat hij al die jaren gedaan heeft", zegt Geurts. "Alles wordt beschreven, zoals dat hij de stille kracht is achter de blues-opera, maar ook dat hij de rotonde in Grolloo heeft ontworpen. Dat zijn geen bekende dingen bij het algemeen publiek, maar waren goed voor cultureel Drenthe."

Egbert Meijers als muzikant bij The Flying Jets in 1963 (Rechten: Egbert Meijers)

Geurts is nog op zoek naar toevoegingen voor het boek. "Begin mei hopen we alles te hebben verzameld en dan kunnen we het vormgeven. Dan kan in het najaar het boek het licht zien."

Hoewel Meijers al een tijdje niet meer op de voorgrond treedt, wordt het boek niet zonder hem gemaakt. "Hij is hier bij betroken, maar heel bescheiden", aldus Geurts. "Wij trekken de kar, maar hij is wel betrokken op de achtergrond."

'Ik zie er al naar uit'

Om het project te laten slagen wil de uitgeverij honderd voorinschrijvingen voor het boek hebben. "Dat gaat wel lukken. We zitten al boven de vijftig inschrijvingen", weet Geurts. "En iedereen die zich inschrijft krijgt een gesigneerd boek en een uitnodiging voor de boekpresentatie." Ze gaat ervan uit dat de presentatie van het boek ondanks corona gewoon door kan gaan. "Dat is in het najaar, dat moet toch wel lukken?"

De voorinschrijvingen moeten voor het eind van deze maand binnen zijn. De voorinschrijvers worden in het boek ook met naam genoemd. Geurts heeft er zelf al zin in om het boek te maken: "Het gaat een leuke klus worden, ik zie er al naar uit."

Egbert Meijers is bij veel mensen bekend onder de naam Egbert Meyers. De verandering van de ij naar y is volgens Meijers ooit bedacht door vormgever Paul Beijlen. "Stond stoer vond-ie en paste beter bij het Amerikaanse repertoire dat ik in de jaren 80 speelde, maar Meijers is mijn echte naam, dus altijd goed."