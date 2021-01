Scooterverkoop door het dak dankzij coronamaatregelen

Door de beperkingen in het openbaar vervoer, zoals het ov alleen gebruiken voor noodzakelijk reizen en met een mondkapje op, kozen mensen liever voor de fiets, motor en scooter..

Van alle nieuwe scooters die afgelopen jaar verkocht werden, betrof bijna driekwart een snorfiets die een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur heeft, terwijl dat in 2019 minder dan twee derde was.

Leveringsproblemen

Scooterspecialist Martin Boer uit Assen zag zijn verkoop vorig jaar flink stijgen. De coronaboost heeft bij de scooterverkoper voor lange dagen gezorgd. "We begonnen om 7.00 uur en tot 20.00 om alles klaar te kunnen krijgen. De bevoorrading was nog wel een probleem, doordat fabrieken gesloten waren, maar we hadden goed ingekocht en hebben de hele zomer goed door kunnen leveren", zegt Boer.

Niet alleen de maatregelen in het openbaar vervoer waren volgens de scooterspecialist verantwoordelijk voor de populariteitsstijging van scooters. Restaurants begonnen na de sluiting massaal met het bezorgen van maaltijden en hebben daarvoor vaak een scooter nodig. Boer: "Mensen zaten en zitten veel binnen en zo zonder helm op een scooter rijden geeft je een gevoel van vrijheid. Het was dit jaar ook vaak goed weer en mensen gingen niet op vakantie, dus besteedden ze hun vakantiegeld aan een scooter."

Elektrisch komt eraan

Ruim een op de vijf verkochte snorscooters is elektrisch aangedreven. In 2019 was dat nog 15 procent. Onder de snellere bromscooters is 18 procent van de nieuwe verkopen elektrisch aangedreven, een groei van 4 procent. Boer: "Het milieu wordt steeds belangrijker, alles moet groener. Daarom is de populariteit van de elektrische scooter gestegen. Maar de traditionele snorscooter werd nog vaker gekocht."

De verkoop is inmiddels weer wat gedaald. Door de lockdown mogen scooterwinkels ook niet open zijn. Verkoop gebeurt nu vooral online en beduidend minder mensen kiezen er volgens Boer voor om vanachter hun scherm een scooter te kopen. "Het is geen broek die je weer terugstuurt. De meesten willen hun scooter in het echt bekijken en even een rondje rijden. Ik verkoop nog wel wat via internet en bezorg de scooter dan gewoon thuis, maar het is minder dan toen de winkel nog open mocht."

Wel heeft de scooterspecialist het nog steeds druk met de reparatie van scooters. Werkplaatsen voor scooters en fietsen, evenals autogarages, mogen nog wel open blijven. Boer: "Gelukkig wel, anders hadden we echt bijna niets meer."