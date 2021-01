Het gaat Jaron Tichelaar om het jonge geluid

Terug naar het begin. De toenmalige wethouder Vos kwam op de school van Tichelaar, vertelt hij in het RTV Drenthe programma Cassata. "Vos liet me zien wat het belang van duurzaamheid was, en de noodzaak dat we er met zijn allen iets aan moeten doen." Dat was het sein om de politiek in te willen. "Als ik echt invloed wil hebben, echt een stem wil hebben, dan moet ik de Tweede Kamer in."

De keus viel op het jongereninitiatief Jong, dat al bestond. "Uiteindelijk heb ik ze gevonden bij de Kiesraad, en al heel snel zaten we met elkaar om tafel. Toen kwamen we erop uit dat we jongeren een stem moeten geven, die verdienen ze. Een eigen partij in de Tweede Kamer."

Invloed voor jongeren

Tichelaar was op zijn vijftiende al bezig met groene ideeën. Zo had hij een plan om in de Duitse rivier de Ems stroom op te wekken uit langzaam stromend water. Dat idee haalde het niet, omdat de Duitse overheid het niet zag zitten. Opnieuw een teken dat hij de politiek in moest, zegt Tichelaar nu. "Want als de politiek een goed idee kan afremmen, kan het dat ook faciliteren. Ik moet de politiek in, ik moet er wat aan doen."

De partij heeft klimaat als speerpunt, maar ook onderwijs en wonen. "Het is belangrijk dat jongeren daar zeggenschap over krijgen. Want de mensen die nu in de kamer zitten gaan er nu over, en het raakt de jongeren echt. Dat zie je aan het enorme woningtekort, de achteruitgang van het onderwijs en de forse studieschuld waar je mee komt te zitten als je klaar bent, en dat kan gewoon niet."

Waterstof en ziekenhuizen

In het noorden zijn er twee onderwerpen die Tichelaar aan het hart gaan. Dat zijn de waterstofplannen in het noorden en de ziekenhuiszorg in Drenthe. "Als ik in Hoogeveen iets krijg, heb je geen spoedeisende hulp in de buurt en moet je naar Emmen. Dat vind ik best erg, dat mensen in Drenthe die lange reistijden hebben naar ziekenhuizen. Dus is het wel zo'n goede ontwikkeling dat een zorgverzekeraar daarover gaat, zoals het nu geregeld is."

Als de partij genoeg steunbetuigingen heeft, volgen de verkiezingen in maart. Zo'n 70.000 stemmen heeft Jong nodig om een zetel te halen. Tichelaar zet in op drie. "En als het er eentje wordt, moet je alsnog tevreden zijn. Dat ben ik dan ook zeker."

