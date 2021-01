De Traan bestaat 25 jaar: een boek over muzikale belhamels van 65-plus en veel ouder

Geen live-optredens, en geen jubileumshow. Wel een boek, want De Traan bestaat 25 jaar. Wie had aan het begin kunnen denken dat het zo serieus zou worden?

Koers

Nou, serieus? Er is al eens een hele goede dirigent opgestapt omdat opvattingen verschillen over hoe serieus de koers van het theatrale smartlappenfeestkoor met twaalfkoppige band echt is. "Toegegeven, dirigent Karel Bitter was een eigengereide maar zeer serieus muzikaal leider met een reputatie hoog te houden en dat botste wel eens met de grappen, grollen en losbandigheid van De Traan. Toch heeft hij het tien jaar volgehouden" vertelt mede-oprichter van de Jans Polling. Polling -toch al tot over z'n oren betrokken bij De Traan- heeft het toen ook maar het dirigeerstokje overgenomen.

Jans Polling dirigeert in witte smoking (Rechten: De Traan)

De Traan is doorspekt met humor, grollen en inmiddels al jaren ook feest en theater. Begonnen als smartlappenkoor -géén shantykoor- veranderde de muziek in de afgelopen 25 jaar mee. Polling: :Eén ding stond bij de oprichting vast: het mocht geen shantykoor worden. In de jaren '90 kreeg ieder Drents dorp met één droge sloot een shantykoor met zeemansliederen. Dat wilden wij dus niet." Het werden smartlappen.

De Traan ontwikkelde zich van smartlappenkoor naar een theatrale muziekact (Rechten: RTV Drenthe)

Samen met Klaas de Vries hoort Polling bij de oprichters en was hij een van de mannen van het eerste uur. Mannen? De Vries: "Ja, alleen mannen zijn welkom. We hebben een dringend verzoek van onze vrouwen gehad of ze ook in De Traan mochten. Want velen van ons kwamen na de repetitie, de gehaktbal en het bier zondagmiddag aan de late kant thuis. En dan wilde de vrouw er nog op uit. Bovendien zagen ze de lol die we hadden. Dat wilden zij ook." De vrouwen hebben als tegenactie toen het koor Leedvermaak opgericht. Met succes.

Gaandeweg werd het werkterrein verlegd van smartlappen naar feestmuziek met theatrale acts er in. Ook omdat een nieuwe generatie kwam kijken die in de jaren '50 en '60 jong was, zijn er rock 'n' roll en popnummers toegevoegd. Dat kon prima omdat de band steeds groter is geworden. Polling herinnert zich hoe zangers die in het begin zich verscholen achter hun tekst uitgroeiden tot uitbundige podiumdieren die helemaal los gaan.

Ook de brand van De Traan groeide uit tot een flink orkest (Rechten: De Traan)

In de groep van veertig zangers en muzikanten is weinig verloop en de gedrevenheid is groot. Hoe dat komt? De Vries: "We repeteren op zondagochtend, dan kan iedereen. De eerste helft van de repetitie is serieus, en na de repetitie pakken we een borreltje. Om bij te praten. Het heeft los van de muziek en het feesten tijdens de optredens ook een hele duidelijke sociale functie. Pianist Harry de Geeter van De Traan maakte van 25 jaar De Traan een jubileumboek. Met als ondertitel: 'Het avontuur van een stel belhamels van 65-plus.'

Het jubilieumboek geschreven door Harry de Geeter (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Dat 65-plus is aan de jonge kant: Het jongste Traan-lid is bijna 70 en het oudste 92. Polling en De Vries blijven optimistisch: "Als iedereen later dit jaar is ingeënt, willen we het weer op pakken. We zijn al in heel Drenthe geweest behalve op het provinciehuis. Dus daar willen we naar toe. En wat ons betreft gaan we nog twintig jaar door", besluit Polling.

Meer over de geschiedenis van De Traan ziet u in deze video: