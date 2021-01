FC Emmen komt dramatisch begin niet te boven tegen Vitesse: 1-4

Door die nederlaag blijft FC Emmen hekkensluiter van de eredivisie met 5 punten. De Drentse club moet hopen op een wonder om het vege lijf te redden waarbij alle ogen gericht zijn op de versterkingen waaronder Kerim Frei, die vandaag goed door de medische keuring kwam.

De vroege 0-1 zorgde voor een fikse domper en voordat Emmen zich een beetje kon oprichten was het ook al 0-2 door Tannane, die simpel kon binnentikken na wel een fraaie aanval. De thuisclub kreeg in de loop van de eerste helft nog wel kansen om er een echte wedstrijd van het maken, maar Michael de Leeuw en Marko Kolar lieten grote kansen (1 op 1 met Pasveer) onbenut. Kort voor rust was Sergio Peña nog dichtbij de 1-2, maar zijn inzet belandde op de lat.

Na rust was het wederom heel snel raak voor de medekoploper van de eredivisie. Eerst kroop de ploeg, na een foute pass van Peña, nog door het oog van de naald toen Tannane misschien wel een penalty had verdiend maar de amper een minuut later (in de 48e minuut) lag de 0-3 er toch in. Broja mocht ongehinderd uithalen en weer was de defensie van FC Emmen dramatisch. Michael de Leeuw scoorde uit het niets (zijn zesde van het seizoen) nog de 1-3, maar het zorgde niet voor het gewenste effect. Vitesse hield simpel stand en zette in het slot van de wedstrijd nog één keer aan. Invaller Vroegh was het eindstation en bepaalde de eindstand op 1-4.

Woensdag komt Emmen weer in actie. Dan in de beker tegen SC Heerenveen. Dat duel begin om 17.30 uur.