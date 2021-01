Dressuurhengst Wirdmer uit Zweeloo verkozen tot Paard van het Jaar

De 14-jarige Grand Prix hengst Wirdmer fan 'e Boppelannen is tijdens de online hengstenkeuring in Drachten verkozen tot Paard van het Jaar 2020 van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS). Het paard wordt gereden door dressuuramazone Lisanne Veenje uit Zweeloo.

"Het betekent heel veel voor me. Het is een heel bijzondere titel. Als klein meisje zag ik al ruiters in Drachten rijden en nu rij ik er zelf. Daarnaast is Wirdmer natuurlijk ook een heel bijzonder paard voor mij", reageert Veenje trots.

Prijzen naar fokker en eigenaar

Het paard is gefokt door de inmiddels 78-jarige Marten van der Meer. Hij noemt Wirdmer 'de kroon op zijn fokkerswerk'. Het dier is nu eigendom van de Oostenrijker Prexl. Zij ontvingen allebei de Provincie Friesland prijs, een cheque van 500 euro. Veenje ging met een strik en een paardendeken naar huis. Een publieksjury en vakjury kwamen samen tot het oordeel dat Wirdmer het Paard van het Jaar moest worden.

Te koop?

Of er nu meer vraag komt naar het paard is nog even afwachten. "Ik hoop het niet", zegt Veenje. "De eigenaar heeft het gelukkig nog niet over verkopen. En ik hoop dat dat zo blijft. Als ik ooit de Lotto win dan koop ik hem zelf", lacht Veenje.

World Cups

De dressuuramazone uit Zweeloo is de enige amazone in Nederland die met een Fries paard internationaal op het hoogste dressuurniveau uitkomt. In oktober 2019 maakte ze in Denemarken haar internationale debuut in de World Cup. In verband met corona zijn internationaal nu veel wedstrijden geschrapt. Volgende maand hoopt Veenje weer voor het eerst naar Frankrijk te kunnen reizen.

In het sportprogramma De Warming Up van 20 oktober zond TV Drenthe een portret van Lisanne Veenje en Wirdmer uit.