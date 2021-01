Jongere broer Kerim Frei ook naar FC Emmen

Frei was transfervrij nadat zijn contract in Zwitserland, in de zomer, niet werd verlengd. Frei speelde tot 2017 in de jeugdopleiding van St. Gallen in Zwitserland, waarna hij de overstap

maakte naar Fulham. In Engeland haalde hij de hoofdmacht niet en speelde hij zijn wedstrijden bij de jeugdploegen. In 2019 keerde Frei terug naar zijn geboorteland om voor FC Luzern te spelen.

Jean-Pierre Rhyner

FC Emmen bevestigde vanavond ook de komst van Jean-Pierre Rhyner. De komst van de 24 jarige verdediger hing al een paar dagen in de lucht. FC Emmen huurt Rhyner van Cádiz CF,

dat uitkomt in de Spaanse La Liga. Verder is er een optie tot koop bedongen.

Rhyner is een linksbenige centrale verdediger die beschikt over zowel een Zwitsers als

Peruaans paspoort. Hij doorliep de jeugdopleiding van Grasshopper Club Zürich waar hij ,in 2016 debuteerde in de hoofdmacht. In 2019 tekende hij een contract bij Cádiz CF, dat hem uitleende aan FC Cartagena.

Rhyner speelde als jeugdinternational voor zowel Zwitserland als Peru. Eind 2020 riep de Peruaanse bondscoach Ricardo Gareca hem op voor de WK-kwalificatieduels tegen Chili en Argentinië, maar de verdediger kwam niet in actie.