Dick Lukkien: 'We hebben de bodem geraakt'

De oefenmeester was uiteraard niet te spreken over het begin waarin Van Rhijn de 0-1 weggeeft en Tannane een paar minuten in de kruising schoot na een wel heel gemakkelijke aanval van Vitesse, die als een mes door de boter ging. "Dan kun je trainer en in besprekingen lullen wat je wilt, maar je het is een kwestie van doen", aldus Lukkien.

"We hadden voor rust echt de kansen om er weer een wedstrijd van te maken. Zeker de kans van De Leeuw is voor hem normaliter gewoon een goal." Ook Kolar had de 1-2 moeten maken, maar zijn aanname was niet goed. "Hij kan wel een killer zijn", vindt Lukkien, "alleen was hier zijn aanname niet goed en dat is ook simpelweg techniek."

Natuurlijk zijn vanaf nu nog meer dan de afgelopen dagen de ogen gericht op de nieuwelingen die vandaag officieel werden gepresenteerd. Met één van die nieuwelingen, Kerim Frei, sprak Lukkien al even. "Hij vroeg hoe het met me ging. Ik zei dat het wel beter kan, maar dat het leven doorgaat. Toen zei hij vervolgens: "Één overwinning en het leven kan er totaal anders uitzien. En zo is het."