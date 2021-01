DOS '46 verliest eerste wedstrijd in hernieuwde Korfbal League

Trainer Edwin Bouman is licht teleurgesteld in zijn team (Rechten: Fortuna )

DOS'46 uit Nijeveen is de Korfbal League vanavond gestart met een nederlaag bij Fortuna uit Delft. Na een matige eerste helft van de kant van de Drenten, wisten ze het tij in de tweede helft niet meer te keren. Het werd 27-19.

Voor de wedstrijd liet trainer Edwin Bouman nog weten dat hij hoopte op een echte wedstrijd. Dat werd het, op de eerste paar minuten na, geen moment. De regerend zaalkampioen liep gauw uit naar een ruime voorsprong. Even brachten de gasten de achterstand nog terug tot vijf punten, maar verder dan dat kwam het niet.

Terecht verloren

Fortuna liet in alle facetten zien een stapje verder te zijn dan DOS '46. Coach Bouman beaamt dat: "Fortuna heeft verdiend gewonnen. Een echte wedstrijd werd het niet, omdat ik het gevoel heb dat we voor 90 procent van de wedstrijd voor de veilige optie kozen. We misten de vrijheid in ons spel." Vooral in de eerste helft was dat het geval.

In de tweede helft kwamen de Nijeveners iets beter in hun spel. "Op een gegeven moment begonnen we beter te spelen en vochten we door tot 24-19. Met nog vijf minuten op de klok en een achterstand van vijf punten moet dat juist een extra boost geven. Uiteindelijk kom je vanuit een verloren wedstrijd terug en dan is het een kwestie van bij de kloten pakken en doorgaan. Daarin moeten we nog stappen zetten, want in zo'n situatie moet een coach niets hoeven zeggen en moet het team aan één blik genoeg hebben. Dat stukje geloof heb ik vanavond gemist."

Topscorer

Eline van Veldhuisen boekte een persoonlijk succesje door net als tegenstander Daan Preuninger vijf keer een streepje op het scoreformulier achter haar naam te zetten. Zij beaamt de woorden van haar trainer: "Ik denk dat we daarin moeten groeien als team. Dat we ook zelf het geloof moeten vinden om op zo'n moment door te pakken."

Korfbal in coronatijd

Bouman geeft aan nog wel te moeten wennen aan de nieuwe situatie langs de lijn in de sporthal. Met alle maatregelen rondom het coronavirus gaat het er behoorlijk anders aan toe: "Ik mis het feit dat je als groep dichtbij elkaar kunt komen in de kleedkamer. Als je je spelers op de spelersvloer aanspreekt, brengt dat een heel andere dynamiek met zich mee dan in de kleedkamer. De rust mis je, maar ook de interactie tijdens de wedstrijd met ons publiek."

Poulesysteem

Het Koninklijke Nederlandse Korfbalverbond (KVNV) heeft de zaalcompetitie dit jaar anders ingedeeld. Door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die daarbij gelden, heeft het besloten om twee poules van zes teams in te delen in plaats van één poule van twaalf teams. Daardoor kunnen de teams alsnog een hele competitie afwerken. Bouman vindt het allemaal prima: "Dat heb ik geaccepteerd. Ik vind het beter dat we een competitie spelen met thuis- en uitwedstrijden met minder teams, dan een competitie met alle teams waarbij je het risico loopt dat je bepaalde teams alleen thuis of uit speelt."

DOS '46 kan zich volgende week herpakken in Nijeveen tegen Dalto.