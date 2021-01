Vader in spanning om hoger beroep rond 'drugsatleet'Roelf B.

De twee uit Stadskanaal bekenden dat zij tijdens het muziekfestival Sziget in Boedapest drugs verkochten, met een geschatte straatwaarde van 300.000 euro. Het Hongaarse OM, dat respectievelijk acht en tien jaar cel had geëist, ging in hoger beroep.

'Gebrek aan medische zorg'

De vader van Roelf B hoopt dat het hof de opgelegde minimumstraf zal handhaven. Hij vindt dat de Hongaarse autoriteiten te weinig rekening houden met de medische klachten van zijn zoon, zoals hartproblemen en een hoge bloeddruk. "Het ontbreekt er aan medische zorg. Dat zou in Nederland beter zijn. We hebben daarom geprobeerd hem in Nederland in huisarrest te laten verblijven. We hebben hier sportfaciliteiten en een omheining rond de tuin. De reclassering vond het prima. Maar Hongarije stond het niet toe."

Hongarije heeft een van de strengste drugswetten in Europa. De drugsvangst in Sziget bestond uit marihuana en xtc-pillen en was de grootste in de geschiedenis van het festival. Volgens het OM kon de voorraad van B. en N. veel mensen schade toebrengen.

De vader van de sporter denkt dat justitie daarmee overdrijft. Hij hoopt dat het hof bij het bepalen van de straf rekening zal houden met het "verbeterde gedrag" van zijn zoon. Hij wijst daarbij op Roelfs "oprechte bekentenis" en talrijke studies. "Mijn zoon heeft de studies bedrijfskunde, bedrijfspsychologie en marketing en pr afgemaakt. De stichting Educatie achter buitenlandse tralies heeft daarbij geholpen. Ik heb zelf een hbo-pakket werktuigbouwkunde voor hem geregeld. Daarin wil hij verder."

Terug naar Stadskanaal?

Roelf B. en zijn schoolvriend zitten al vast sinds augustus 2019, waarvan ruim een half jaar in huisarrest. De vader hoopt dat de twee twintigers een nieuwe kans krijgen in Nederland. "We gaan wel uit van een overlevering aan Nederland. Een gevangenisstraf is meer dan vergelding. Het draait ook om re-integratie. Mijn zoon wil in Stadskanaal blijven. Ja, hij heeft fouten gemaakt, maar hij hoort bij ons gezin."