MHBOS: Wat zou de eindstand zijn van derby Zuidwolde-Pesse?

Zuidwolde en Pesse; een verschil van maar 15 kilometer en dus een onbetwiste derby in de 2e Klasse K. "Er zijn niet zoveel derby's in deze klasse. De wedstrijd tegen Zuidwolde leeft echt wel bij ons in het dorp en het zou een mooie dag zijn geweest voor ons", aldus Kleine.

Zuidwolde speelt al enkele jaren in de Tweede Klasse. Pesse is in korte tijd opgeklommen van de vierde naar de Tweede Klasse. Steenbergen: "Wij moesten andere jaren in onze klasse naar ploegen uit Friesland waar ik de naam niet eens van kan uitspreken. GAVC uit Grou bijvoorbeeld. Dat zegt ons niks. De wedstrijd tegen Pesse leeft enorm. Die wil je gewoon winnen."

Verschil in niveau

Voor Pesse was het spelen in de Tweede Klasse K even wennen in de eerste wedstrijden. Na vier wedstrijden had e ploeg van Arjan Kleine nog nul punten. "We waren gewend om meer in blokken te spelen. Wij merkten in de eerste wedstrijden dat spelers het hoge niveau langer konden volhouden. Daar moesten wij in het begin wel even aan wennen", aldus Kleine.

Wie zou de derby winnen?

Grote vraag is natuurlijk wie als winnaar uit de strijd Zuidwolde-Pesse was gekomen. Steenbergen weet het antwoord wel. "Thuis moet Zuidwolde gewoon winnen. Dat zijn wij aan onze stand verplicht. Ik zeg 2-0."

Kleine: "Een derby is een wedstrijd op zich. Natuurlijk was het voor ons een lastige wedstrijd geweest, maar ik zeg 2-1 voor Pesse.

Wedstrijdje

Uiteraard nemen we de proef op de som. En dus spelen we een wedstrijdje. Geen echte, maar we doen latje trap. Wie het eerst de lat raakt, wint. Al gaat dat niet erg voorspoedig. Nadat beide heren diverse pogingen hebben gemist, besluit Met het Bord op Schoot in te grijpen.

Steenbergen en Kleine mogen nog één poging wagen. Wordt er gemist, dan is het een gelijkspel. Uiteindelijk eindigt Zuidwolde-Pesse in 0-0. "Daar kan ik wel mee leven", reageert Kleine opgelucht. Steenbergen is minder blij. "Ik had willen winnen. Thuis moeten wij winnen", mokt hij als hij weer onderweg is naar de uitgang.