MHBOS: De Grooth wilde laten weten ‘dat deze frikandel niet mist’

Voor een nieuw, klassiek fragment uit het amateurvoetbalprogramma - waarmee 'Met het Bord op Schoot' iedere zondagavond afsluit - moeten we in Groningen zijn. Daar woont Freddy de Grooth. Of beter: Freddy Frikandel.

"Het is ooit een keer begonnen bij PKC. Toen ik daar voetbalde was ik niet heel licht, zeg maar. Aan de zwaardere kant voor een voetballer uit de eerste klasse. Toen scoorde ik drie keer in het laatste kwartier en wonnen we met 3-2 van Oranje Nassau. Toen stond maandag in vette letters in de krant: Frikandellen Freddy slaat weer toe", lacht De Grooth.

In het shirt van Pelikaan S

Nu ziet de spits van Groningers Boys zaterdag, dat uitkomt in de vijfde klasse D, de lol er van in. "Maar in het begin vond ik het niet zo leuk. Toen was ik nog jong. Ik denk achttien of negentien jaar", geeft hij toe.

In 2017 maakte ook Drenthe kennis met het amateurvoetbalfenomeen uit Groningen. In het shirt van Pelikaan S scoorde De Grooth tegen Noordscheschut. Met camera op de steiger langs de lijn toonde hij zijn blote buik. "Toen de scheidsrechter floot voor een penalty pakte ik de bal en toen waren supporters aan het schreeuwen en roepen naar me", begint de spits aan zijn verhaal.

Die dikke

"'Ja, die dikke die maakt hem niet. Die frikandel schiet mis. Keeper, hij is voor jou.' Dat hoorde ik. Dan blijf ik eerst rustig tot ik heb gescoord. Dan laat ik even weten dat deze frikandel niet mist", vertelt De Grooth glunderend. Meteen na de 0-1 kregen de fans van Noordscheschut de 'pens' van de aanvaller van Pelikaan S te zien.

De Grooth wist niet dat TV Drenthe was uitgerukt om een samenvatting van het duel te maken. En zo kreeg de hoofdrolspeler enkele dagen later het fragment toegestuurd. "Teamgenoten vertelden me na de wedstrijd al dat ik er wel lekker op zou staan. Ik wist niet dat ik werd gefilmd. Gelukkig ging de strafschop in het doel."

"Na de tijd heb ik nog een biertje gedronken met die mannen van Noordscheschut. Het hoort bij de voetballerij. Elkaar een beetje uitdagen", besluit De Grooth sportief.

Een record

De teller van de spits staat trouwens op 529 treffers in het amateurvoetbal. Een record.

Bekijk hier de tiende aflevering van Met het Bord op Schoot.