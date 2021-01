De Week van Drenthe: tien jaar cel voor Heleen J. en defensie ingezet

Defensie springt bij in Weidesteyn in Hoogeveen (Rechten: Persbureau Meter)

Wat gebeurde er deze week in Drenthe? Met dit korte overzicht met nieuws uit de rechtbank, nieuws uit de sportwereld én het belangrijkste nieuws over corona ben je weer helemaal bij.

Maandag kreeg Heleen J., moeder van Sharleyne, bij het gerechtshof in Leeuwarden te horen dat ze veroordeeld is tot bijna tien jaar cel voor doodslag op haar dochter. In tegenstelling tot de rechtbank in Assen vindt het hof dat er wel degelijk bewijs is dat J. haar 8-jarige dochter van flat De Arend in Hoogeveen heeft gegooid of laten vallen. De vader van Sharleyne, Victor Remouchamps, is opgelucht na het horen van de uitspraak. "Hij heeft de belofte aan zijn dochter eindelijk kunnen inlossen, namelijk het voor het gerecht brengen en veroordeeld krijgen van de dader. Eindelijk is er recht gedaan aan het leven van Sharleyne", vertelde Remouchamps advocaat Sébas Diekstra. Moeder Heleen J. legt zich niet neer bij haar veroordeling: ze gaat in cassatie.

Supportersactie FC Emmen

Dinsdag startte de actie 'Ga staan als je voor Emmen bent'. Met deze actie probeert het supporterscollectief van FC Emmen geld in te zamelen voor de club, zodat er nieuwe spelers kunnen worden gehaald om de ploeg voor de eredivisie te behouden. Met de actie, die nog zeven dagen loopt, is zondag al bijna 24.000 euro opgehaald. Doneren kan via de website gastaanalsjevooremmenbent.nl.

DNA gevonden in zaak kofferbakmoord

Dinsdag werd tijdens een eerste openbare zitting ook meer bekend in de zaak over de kofferbakmoord. Er is namelijk DNA van de 42-jarige Hans O. uit Emmen aangetroffen op de kleding van Ralf Meinema, in zijn linker broekzak. Dat liet het Openbaar Ministerie (OM) weten. Hans O. wordt verdacht van betrokkenheid bij Meinema's dood. De 31-jarige Ralf Meinema uit Klazienaveen werd in 2017 dood gevonden in de kofferbak van zijn Mercedes, die half in het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden hing. Vrijdag werd bekend dat Hans O. langer vast blijft zitten.

Reisbureaus hopen op nuance kabinet

Tijdens de persconferentie van dinsdag 12 januari werd ook het reizen even kort genoemd. Reis niet naar het buitenland en boek geen reizen tot en met maart, was de boodschap. Reisbureaus vinden dat die boodschap iets genuanceerder kan. Ze zouden graag zien dat je niet kunt reizen, maar wél kunt boeken, voor op langere termijn. Directeur van BBI Travel in Eelde, Henk van der Kooi, en eigenaresse van Travel XL in Borger en Rolde, Annie Veenema, doen woensdag hun verhaal.

Defensie helpt bij Weidesteyn in Hoogeveen

Op donderdag werd duidelijk dat defensie de komende drie weken het personeel van woonzorgcentrum Weidesteyn in Hoogeveen gaat ondersteunen. Door een uitbraak van het coronavirus onder bewoners en personeel is de nood hoog. Defensie levert drie verzorgenden, een verpleegkundige en een planner. De inzet van defensiepersoneel werd door voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) Marco Out 'de laatste stap' genoemd.

Lees ook: