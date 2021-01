Veel kappers en schoonheidsspecialisten grijpen naast noodsteun

Mireille Hogenhuis heeft haar schoonheidssalon Pure Beautycare in het centrum van Assen. Zij kan geen aanspraak maken op noodsteun voor zelfstandige ondernemers, de zogeheten Tozo-regeling. Als het werk is stilgevallen, kunnen alleenstaande ondernemers 1.000 euro per maand krijgen en mensen met een partner 1.500 euro. "Helaas val ik daarbuiten, net als veel collega's", vertelt Hogenhuis in een lege salon. "De regeling is na de eerste lockdown aangescherpt. Je krijgt nu geen geld als je partner meer dan 1.500 euro verdient en dat is bij mij het geval."

Ook kan ze geen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de vaste lasten. "Ik heb wel het geluk dat mijn huurbaas erg coulant is geweest." Hogenhuis moet dan ook haar spaargeld aanspreken om alle kosten te betalen. "Ik zit hier al vijftien jaar, dus ik heb wel een buffer opgebouwd. Maar het is jammer dat ik dat geld nu hiervoor moet gebruiken."

'Lonen januari eerst zelf voorschieten'

Anniek Tiehuis van Anniek's Hairdesign in Borger kan over december ook geen aanspraak maken op de steunmaatregelen, terwijl ze half december dicht moest. "We hebben in december nog een beetje kunnen draaien en daardoor hebben we te veel omzet gemaakt. Ik hoop er het eerste kwartaal van dit jaar wel gebruik van te kunnen maken", zo vertelt ze. Daarbij gaat het onder meer om de steun bij het doorbetalen van de salarissen van de vijf kappers die Tiehuis in dienst heeft. "Die regeling kan voor dit kwartaal pas half februari worden aangevraagd, dus de lonen voor januari moeten we eerst zelf voorschieten."

Om zelf te leven kan Tiehuis in ieder geval voor januari rekenen op 1.500 euro per maand. "Mijn vrouw en ik werken allebei in de zaak. We kunnen allebei niet werken, dus daarom krijgen we samen in totaal 1.500 euro. Maar onze vaste lasten zijn veel hoger, dus we moeten aanspraak maken op ons spaargeld. Dat gaat er helaas aan. Het was bedoeld als pensioenpotje dat je als zelfstandige zelf moet opbouwen."

Tegemoetkoming zakelijke vaste lasten

Dan is er ook nog bij meer dan 30 procent omzetverlies de tegemoetkoming in de zakelijke vaste lasten. Die vaste lasten moeten dan wel minimaal 3.000 euro zijn en veel kappers en schoonheidsspecialisten halen dat bedrag niet. "Als je de huur en alles bij elkaar optelt, kom je een eind", zegt Tiehuis. "Gelukkig is ook mijn huurbaas erg coulant. Hij heeft meteen de helft teruggestort. Ik ga ervan uit dat ik te weinig zakelijke vaste lasten heb om voor die regeling in aanmerking te komen."

De brancheorganisaties hebben bij het kabinet aandacht gevraagd voor de situatie van veel kappers en schoonheidsspecialisten. Ze willen onder meer dat er bij de Tozo-regeling niet gekeken wordt naar het inkomen van de partner. Ook willen ze dat het omzetverlies per maand wordt bekeken en niet per kwartaal. Daarnaast zou er ook bij lagere vaste lasten een tegemoetkoming moeten komen.

'Er wordt met twee maten gemeten'

Zowel Tiehuis als als Hogenhuis kijken met gemengde gevoelens naar alle maatregelen. "Ik ben blij dat ik de regelingen niet zelf heb moeten opzetten", zegt Tiehuis. "Maar de grote bedrijven krijgen veel meer steun. De kleine ondernemer gaat er sneller aan onderdoor en dat is heel erg zonde."

Hogenhuis vindt ook dat er met twee maten wordt gemeten. "Wij mogen hier acnebehandelingen doen die door de zorgverzekering worden vergoed. Huidtherapeuten die dezelfde behandeling doen mogen wél open zijn en wij niet. Dat is fijn voor hen, maar voor ons erg jammer."