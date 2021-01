Meer overlast door jeugd, geluidshinder en vernielingen in Drenthe

Het aantal meldingen van geluidshinder, vernielingen en jeugdoverlast is in Drenthe sinds vorig jaar gestegen. De jeugdoverlast verdubbelde bijna en het aantal vernielingen steeg in onze provincie met de helft.

Dat blijkt uit jaarcijfers van de politie over het aantal meldingen van misdrijven en overlast. Vooral tijdens de zomermaanden kwamen er veel meldingen binnen bij de politie. In het najaar daalden de cijfers, maar dat is eigenlijk ieder jaar zo. Vergeleken met andere jaren deden Drenten ook in de herfst- en wintermaanden bovengemiddeld veel meldingen.

Jeugdoverlast

In alle Drentse gemeenten werd in 2020 meer jeugdoverlast gemeld dan in 2019. Gemiddeld kwamen er vanuit Drenthe bij de politie 84 procent meer meldingen van jeugdoverlast binnen. De grootste uitschieters zijn de gemeenten Tynaarlo, Assen en Westerveld, waar meer dan het dubbele aantal meldingen van jeugdoverlast werd gedaan dan een jaar eerder. In Tynaarlo steeg de overlast het meest: van 171 meldingen in 2019 naar 380 afgelopen jaar. Dat is bijna drie keer zoveel. Het merendeel van de Tynaarlose meldingen komt uit Zuidlaren, Eelde en Eelderwolde. Jongerenwerkers in Tynaarlo startten in de zomer met een cultuurkeet, waar jeugd terecht kon voor cultuur, vermaak en sport. Ondanks hun inspanningen bleef het aantal overlastmeldingen hoog.

Van de stedelijke gemeenten in onze provincie kwamen de meeste meldingen van jeugdoverlast uit Assen, ondanks dat het qua inwoners niet de grootste gemeente van Drenthe is. De politie moest in 2020 in totaal 1336 keer een jeugdoverlastmelding registreren. De meeste meldingen kwamen uit de wijk Kloosterveen (386), gevolgd door Marsdijk (250), het centrum (150) en de Lariks (143).

De gemeente Assen wijt het hoge aantal meldingen van jeugdoverlast afgelopen zomer aan de meldbereidheid van de inwoners, maar had ook gesprekken met 'de grootste overlastplegers en hun ouders'. Met meer politie- en boa-toezicht, bewakingscamera's en de inzet van jongerenwerkers heeft Assen geprobeerd te overlast in te dammen. Die inspanningen hebben gemengde resultaten opgeleverd.

Plattelandsgemeente Westerveld steeg van 53 jeugdoverlastmeldingen in 2019 naar 114 in 2020: een ruime verdubbeling, hoewel Westerveld in absolute aantallen wel lager scoort dan de meeste andere gemeenten in Drenthe. De meeste meldingen kwamen uit Havelte (42), Darp (13), Vledder en Uffelte (allebei 12). Meppel was behalve de drie bovengenoemde gemeenten de enige waar een hogere stijging van meldingen was dan het Drentse gemiddelde. Uit de centrumwijk van Meppel kwamen de meeste meldingen: 104 van in totaal 333.

Een bijzondere vermelding is er voor Roden, dat met 120 meldingen 80 procent van de meldingen van de gemeente Noordenveld voor rekening nam. Bovendien heeft Roden een hoger aantal meldingen dan bijvoorbeeld het centrum van Meppel en de Hoogeveense wijk Krakeel.

(Verhaal gaat verder onder de kaart)

Geluidshinder

Drenten ervoeren vorig jaar behalve jeugdoverlast ook meer geluidshinder ten opzichte van 2019. Tenminste, als je op het aantal meldingen van geluidshinder afgaat. Bij de politie in Drenthe kwamen 53 procent meer geluidshindermeldingen binnen dan een jaar eerder. Een hogere stijging dan het landelijk gemiddelde van 49 procent. Overigens zijn hierin niet de meldingen van geluidsoverlast door horeca en evenementen meegenomen. Die cijfers daalden flink, waarschijnlijk doordat de meeste evenementen niet doorgingen en restaurants een groot deel van het jaar dicht zijn geweest vanwege het coronavirus.

In bijna alle Drentse gemeenten werd in 2020 meer geklaagd over geluidsoverlast dan in 2019. Alleen in de gemeente Aa en Hunze werden minder meldingen gedaan dan een jaar eerder. De hoogste stijging van het aantal meldingen kwam uit de gemeente Midden-Drenthe, waar het aantal geluidsoverlastmeldingen ruim verdubbelde. Ook in Meppel, De Wolden en Hoogeveen werd relatief gezien een stuk meer geklaagd dan in de overige Drentse gemeenten.

In absolute aantallen kwamen de meeste meldingen uit Emmen: 1623 keer meldde iemand geluidsoverlast. Dat is zo'n 60 procent meer dan een jaar eerder. De meldingen kwamen voor het grootste deel uit de wijken Angelslo, Emmerhout en Emmermeer, maar ook in Emmer-Compascuum, Klazienaveen, Zwartemeer en Erica werd veel over geluidsoverlast geklaagd.

De hoge stijging van de gemeente Midden-Drenthe komt vooral op het conto van het dorp Smilde, waar 113 meldingen vandaan kwamen, maar ook vanuit Beilen kwamen relatief veel klachten (60).

(Verhaal gaat verder onder de kaart)

Vandalisme

Wie een melding bij de politie wil doen van vandalisme, doet officieel een melding van vernieling c.q. zaakbeschadiging. Het gaat daarbij om het opzettelijk vernielen van andermans eigendom, zowel in de openbare ruimte als binnenshuis. Het aantal meldingen van vernielingen nam in Drenthe met 7 procent niet enorm toe, maar vergeleken met de landelijke stijging van 1,8 procent doet Drenthe het niet zo goed.

De gemeenten laten grote verschillen zien. In Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Westerveld en Noordenveld daalde het aantal vernielingsmeldingen met een vijfde tot zelfs een kwart. De rest van de gemeenten laat een stijging zien. In de pure plattelandsgemeenten werd over het algemeen maar weinig vernield: alleen in Tynaarlo en Midden-Drenthe kwam het aantal meldingen boven de honderd uit. Midden-Drenthe had wel te maken met de sterkste stijging: er werden ruim een kwart meer vernielingen bij de politie gemeld.

In de stedelijke gemeenten wordt beduidend meer vernield. Niet zo vreemd, gezien het hogere inwoneraantal. In Emmen en Meppel viel het mee, met een stijging van respectievelijk 5 en 8 procent van het aantal meldingen van vernielingen. Hoe anders is het in Assen. In de provinciehoofdstad, die ook de kroon spant qua stijging van de jeugdoverlast, kreeg de politie een kwart meer vernielingsmeldingen binnen. Vooral in de wijken Noorderpark en Marsdijk was het raak, maar ook in de Lariks, Assen-Oost en Kloosterveen werd van alles vernield.

De dorpen waar, afgaande op het aantal meldingen, de meeste vernielingen werden aangericht zijn Klazienaveen (50), Roden (46) en Beilen en Eelde (beide 38). Opvallend is dat Roden en Klazienaveen ook qua jeugdoverlast het hoogste scoren van alle Drentse dorpen. In de andere dorpen met relatief veel jeugdoverlast is ook relatief veel vernield.