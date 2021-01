Muzieklijst Harry's Blues zondag 17 januari 2021

Op het in 1967 door Cuby & the Blizzards uitgebrachte album Groeten uit Grollo staat het nummer So many roads, een compositie van Harry Muskee. Twintig jaar later werd het nummer opnieuw opgenomen op het album Rimshots in the dark. Nu met een geheel andere arrangement en andere instrumenten. David Gardeur speelde toen in de Muskee Gang en speelt op keyboards. En in 2000 verscheen de derde versie van So many roads. Nu op het album Hotel Grolloo en de hoofdrol in het nummer is voor gastmuzikant Daniël Lohues. Je kunt het nummer met recht een klassieker noemen.