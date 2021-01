Vliegveld Eelde start met projecten verduurzaming luchtvaart

"Eelde heeft alle ontheffingen om te vliegen met drones, waardoor we hier onderzoek kunnen doen en kunnen testen", vertelt Lizette van Dijken van de luchthaven. Zo wordt er in samenwerking met Saab gewerkt aan op afstand bestuurde vrachtvliegtuigen. "Dat zijn in eerste instantie natuurlijk nog kleine toestellen - drones - maar het is de bedoeling dat het uiteindelijke grotere vrachtvliegtuigen zullen worden", aldus Van Dijken.

Vliegen op waterstof

Ook wordt er op Eelde onderzoek gedaan naar vliegen op waterstof. "Elektrisch vliegen levert vanwege de accu's nog problemen op. We denken dat waterstof de toekomst van het vliegen zal worden", vertelt Van Dijken. "Drones kunnen al op waterstof vliegen en ook Airbus kijkt naar de toepassing ervan. Ook sluit het natuurlijk mooi aan op de plannen voor een waterstofeconomie in het Noorden."

Binnenkort wordt gestart met de bouw van een mast met 360-gradencamera's. "Als die klaar is, verwachten we dat volgend jaar de luchtverkeersleiding op Eelde verdwijnt. De luchtverkeersleiding op Schiphol kan dan vanaf afstand ook de vluchten op Groningen Airport Eelde afhandelen."

Groningen Airport Eelde werkt voor de projecten onder meer samen met bedrijven als Saab, Holthausen en de New Energy Coalition. Ook onderwijsinstellingen als NHL-Stenden zijn erbij betrokken. "We zijn aan het kijken of we studenten naar de luchthaven kunnen halen, zodat leren en werken gecombineerd kunnen worden."