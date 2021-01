Stobben op het Dwingelderveld nodigen tapuit uit

Het aantal broedparen van de tapuit is de laatste jaren sterk afgenomen, van zo'n tweeduizend in de jaren zeventig naar zo'n driehonderd in 2018. Momenteel zijn er nog twee populaties op het Nederlandse vasteland waarvan eentje in het Aekingerzand.

Alternatieven

Tapuiten broeden bij voorkeur in konijnenholen. Maar op het Aekingerzand is ontdekt dat de holtes van rottende boomstronken ook prima dienstdoen als broedplaats. Daarom is de voorzichtige verwachting dat de tapuiten ook op het Dwingelderveld gebruik gaan maken van deze alternatieve nestgelegenheid.

"De stobben hebben we een paar jaar geleden al uitgegraven na afloop van een natuurontwikkelingsproject", vertelt boswachter Hans Kruk. "Ze waren over en toen kwam het idee om die stronken uit te rijden in het veld om op die manier wat reliëf en extra broedgelegenheid voor vogeltjes te creëren en wel in het bijzonder voor de tapuit."

Uitnodigend

De omstandigheden op het Dwingelderveld lijken gunstig. "Je ziet dat de heide hier wat lager is, er staat veel dopheide, en dat het nu in de winter behoorlijk nat is. Hier heb je een mooi, hoger gelegen ruggetje met wat minder heide en korte vegetatie. Dat zijn precies de plekjes waar de tapuit goed kan jagen."

Tapuiten leven hoofdzakelijk van kleine insecten en die zijn goed te vinden in het korte groen. "Daarom heb ik deze plekken uitgezocht om de stobben neer te leggen zodat je direct in de omgeving goede foerageergebieden hebt voor het tapuitje", aldus Kruk.

Onderweg

De keuze voor het Dwingelderveld is niet toevallig. "Tapuiten komen hier sporadisch voor," aldus boswachter Hans Kruk. "We vermoeden dat we hier één of twee broedgevallen gehad hebben. Wat we in de afgelopen jaren vooral gezien hebben is dat veel tapuiten in de voorjaars- en najaarstrek langs het natuurgebied komen. Maar de zangvogels blijven niet hangen om te broeden en dat is erg jammer. We hopen dat de tapuit op deze manier wel blijft zitten en dan uiteindelijk tot broeden komt".

