Nieuwe huurders in Planetron: 'We kunnen zo de natuur in'

"Er komen hier jaarlijks een miljoen fietsers langs", zegt Dick Dijkstra, directeur van Recreatieschap Drenthe. "Daar doen we het voor. En wij kunnen hier in de lunchpauze zo het bos in. Wat wil je nog meer?"

Ook Marketing Drenthe is blij met de nieuwe plek. Directeur Astrid Crum: "Toen we hier laatst aan het klussen waren zagen we door het raam een ree lopen. Prachtig." De organisatie opereerde eerst vanuit Assen. "Dat was een stadse omgeving. Maar we zijn juist bezig met de marketing van Drenthe als natuurprovincie. Dus dit is veel passender."

De twee organisaties werkten al samen, maar verwachten dat dat nog beter gaan nu ze 'samenwonen'. "Je ziet elkaar hier bij de koffieautomaat. Dat overlegt gewoon even wat sneller", zegt Crum.

'Drentse plaatjes'

De binnenkant van het gebouw heeft een grote metamorfose ondergaan. Dat was ook nodig. Het pand stond zes jaar lang leeg en was vervallen geraakt. Het was de bedoeling dat de bewoners al voor kerst zouden verhuizen, maar onder meer door lekkages duurde dat wat langer.

De vleugels waar Marketing Drenthe en Recreatieschap Drenthe in komen, zijn al bijna af. Daar zijn nieuwe vergaderruimtes en flexplekken gecreëerd, met op de muur fotobehang. Crum: "Drentse plaatjes zoals de heideschapen. Dat doen we om de natuur naar binnen te halen."

Het voorste deel van het gebouw, bij de hoofdingang, krijgt nog een make-over. Kristiaan Smits, van Noest Duurzaam uit Dwingeloo, gaat daar een groot duurzaamheidscentrum openen. Het wordt een plek waar bedrijven terecht kunnen met hun vragen over duurzaamheid. Maar ook een plek waar vakantiegangers kunnen komen voor informatie over de omgeving.

Smits: "Het wordt een vertrekpunt voor het Dwingelderveld. Maar iedereen is hier welkom. Vanuit de duurzaamheidsgedachte wordt het juist een plek om samen te werken." Er komt ook een kleine theaterzaal met een podium en stoelen voor publiek. Deze ruimte kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor dingen als TED Talks.

Plannen voor de koepel

En dan is er nog het Zeiss-planetarium, waar vroeger de drukbezochte sterrenkijkavonden werden gehouden. Het is een koepel met een diameter van vijftien meter. Hier zijn verschillende plannen voor. Zo denkt men aan horeca op deze plek. Maar dat is nog lang niet zeker.

"Het is ook dubbel want er zijn al veel horecaondernemers in Dwingeloo. Je zou in die koepel heel mooi kunnen eten maar dat kun je op veel plekken hier", aldus Smits. Toch zou het voor het nieuwe duurzaamheidscentrum wel leuk zijn als er iets in de koepel komt. "Ik heb er niet zoveel over te zeggen, maar ik zie wel iets gebeuren daar."

