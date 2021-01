Run van Gieten verplaatst naar 21 augustus

De veertiende editie van de hardloopwedstrijd werd vorig jaar afgelast en uitgesteld naar dit jaar, maar opnieuw is een verplaatsing nodig.

50 kilometer

Terug van weggeweest is de ultraRun van vijftig kilometer, voor duurloopfanaten voor wie de marathon nog niet genoeg is. De ultraRun werd in Gieten voor het laatst gehouden in 2017. Bij de mannen won de Belg Gino Casier, die 3 uur en 14 minuten nodig had om over de eindstreep te komen. Bij de dames werd een Drentse nummer één: Gerda de Jong uit Meppel kam na 4 uur en 18 minuten binnen.

In het laatste weekend van de zomervakantie kunnen hardlopers, mits de Run doorgaat, ook deelnemen aan afstanden variërend tussen de halve marathon en zes kilometer. Ook zijn er wedstrijden voor de jeugd en mensen met een verstandelijke beperking. Verder staat het scholenkampioenschap van Aa en Hunze op het programma. "Hopelijk kunnen we wel op zaterdag 21 augustus atleten in Gieten verwelkomen", zegt voorzitter Fred Snoep van de organisatie.