Nieuwe eigenaar Camping Anloo wil voor 1 april weer stroom en water

Rachid Benhaddou omschrijft het campingavontuur in Drenthe als 'een nieuwe uitdaging', maar zelf heeft hij geen recreatieachtergrond, behalve dan dat hij zelf elke zomer recreëert met zijn gezin. Het beheer wil hij dan ook uit handen geven. "Aan iemand die er verstand van heeft."

Eén ding staat in elk geval vast: "Er gaat een frisse wind waaien", zegt hij. "Want zoals het was, kon absoluut niet." Zijn ultieme doel: "De mensen moeten in de zomer weer met een blije lach naar de camping in Anloo komen, om hier vakantie te vieren met het gevoel van lekker er even tussenuit, tijd voor genieten en tot rust komen", zo vertelt hij.

Eigenaar beheerderswoning

Rachid Benhaddou deed tot nu toe aan kamerverhuur en woningverhuur in Hoogezand en Assen. Campingbaas wordt er nu aan toegevoegd. Hij is geen onbekende op de inmiddels veelbesproken camping in Anloo. Hij is sinds enkele jaren met zijn gezin eigenaar van de vroegere beheerderswoning voor op de camping, pal tegenover voormalig restaurant Woodz. Zodoende kreeg hij de laatste zorgelijke periode van de camping goed mee. "Ik zag hoe de camping door slecht beheer steeds verder verpieterde", zegt hij. "En toen het failliet ging, dacht ik al 'goh, als we het nou zelf eens zouden kunnen kopen'."

Voordat het zover was, ging er bijna een jaar voorbij. Pas half december kwam er een faillissementsveiling. De 43-jarige vastgoedondernemer greep zijn kans. Want hij ziet zeker een zonnige toekomst. Ruim vier ton moest hij ervoor neerleggen. Daarvoor heeft hij financiële hulp gezocht bij zijn broer. "In mijn eentje kon ik het financieel niet voor elkaar krijgen, maar met ruggensteun van mijn broer lukte het wel. Maar ik ben degene die de boel regelt. Hij vertrouwt mij daar volledig in."

Voor 1 april stroom en water

Op 31 december is de eigendomsoverdracht van de failliete camping officieel geregeld. Sindsdien is Benhaddou druk aan het regelen dat er weer een fatsoenlijk elektriciteitsnetwerk komt op de camping en water. Een jaar geleden ging de stroom eraf, omdat het netwerk niet deugde. Maanden later stopte waterbedrijf WMD met de drinkwatertoevoer, omdat er niet langer betaald werd. "Voor 1 april moet dat allemaal werken, dat is mijn eerste zorg nu", vertelt Benhaddou.

De Hoogezandster vastgoedondernemer kwam zo'n vier jaar geleden op Camping Anloo terecht, als recreant en huisjeseigenaar. Daarvoor had hij jarenlang een chalet op recreatiepark De Vijftig Bunder in Zuidlaren, wat vlak in de buurt ligt. "Maar we hebben vijf kinderen, en dat huisje werd gewoon te klein. Toen ben ik gaan zoeken naar een grotere vakantiewoning in de buurt, en viel mijn oog op de beheerderswoning op Camping Anloo die te koop stond. Daar zaten we met ons gezin vervolgens elke zomer."

Naamsverandering

En zo groeide de liefde voor de camping verder. De kracht van Camping Anloo is volgens Benhaddou de plek, middenin de natuur, de rust en de ruimte. "Je hebt het Kniphorstbosch om de hoek liggen. Je stapt het terrein af, en je zit er meteen middenin. Ik heb daar heel wat voetstappen liggen. We zijn al eens van Anloo naar Zuidlaren gelopen. Prachtig gebied is het gewoon." Hij wil juist die mooie ligging in de toekomst beter benutten. Daarom denkt hij ook serieus aan een naamsverandering, om de boel wat op te frissen. Vooral omdat er aan Camping Anloo nogal een negatief imago kleeft. "Er is zoveel gedoe geweest, zoveel problemen, ik denk dat het beter is die naam snel te vergeten."

Hij zinspeelt op iets wat verwijst naar het aangrenzende Kniphorstbosch. "Camping Kniphorst, dat klinkt wel kort en krachtig toch? Want Kniphorstbosch in de naam verwerken, dat is misschien net iets te lang", denkt hij hardop.

Je zag de boel afglijden, de camping werd het afvalputje doordat er allerlei probleemgevallen kwamen te wonen. Dat gaat niet weer gebeuren. Permanent wonen is verboden en iedereen wordt gescreend." Rachid Benhaddou, nieuwe eigenaar Camping Anloo

Benhaddou wil het als nieuwe eigenaar over een andere boeg gooien. Want het campingbeheer was ronduit slecht, is zijn oordeel. "Ik zag hoe het hier steeds verder achteruitging door al het volk wat hier kwam. Er was geen toelatingsbeleid. Alles en iedereen kon hier maar terecht. Het begon op een woonwijk te lijken, met allerlei probleemgevallen. De camping leek wel het afvalputje van Aa en Hunze, een soort opvangcentrum voor mensen in nood. Mensen die nergens anders terecht konden, die werden uiteindelijk hier naartoe verwezen. Ook de gemeente deed eraan mee, die verwees mensen door en schreef ze in. Dat heeft jaren zo geduurd." Benhaddou zag als huisjeseigenaar en recreant, hoe de camping steeds verder afgleed. Met een faillissement tot gevolg.

Streng toelatingsbeleid

Maar alle ellende van de afgelopen tijd wil hij snel doen vergeten. Negatieve verhalen over de camping zijn er genoeg geschreven, die wil hij niet langer horen. Het roer gaat om, er komt een streng toelatingsbeleid. Voordat iemand op de camping terecht kan, met plaatsing van een chalet of als huurder van een chalet, wordt die persoon gescreend.

Benhaddou wil daar zo snel mogelijk overleg over, ook met anderen op de camping. "We gaan de boel hier weer netjes en gezellig maken, ik ben bezig met offertes om zo snel mogelijk stroom en water voor elkaar te maken, en er komt een slagboom waarvoor je een toegangspas moet hebben. Niemand kan hier straks zomaar het terrein op."

Invulling van restaurant Woodz op de camping is van latere zorg, volgens de nieuwe eigenaar (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

'Samen doen'

Voor verdere concrete plannen wil hij eerst met andere huisjeseigenaren om tafel. "Ik sta echt open voor goede ideeën, want in mijn eentje kan ik het allemaal niet doen." En praktisch gezien kan Benhaddou dat ook niet, want er zijn nog tientallen andere huisjes- en grondeigenaren op de camping. En het achterste deel van de camping, van éen hectare groot, is in bezit van de dochters Hulshof. Wel is zijn motto vooral 'samen doen': "We moeten het met zijn allen weer leuk maken op de camping."

Benhaddou bezit nu als nieuwe eigenaar een kleine honderdtal kavels met tientallen chalets, maar ook veel lege plekken. Wat hem betreft wordt de leegte zo snel mogelijk weer gevuld. Verder zijn het sanitairgebouw van hem, de toegangspaden, en het parkeerterrein voor de camping aan de Bosweg, waar ook nog een tennisbaan is. En ook het restaurant met receptiegebouw is van Benhaddou. Wat daarin precies gaat gebeuren, dat is voor hem van latere zorg. "Daar hoop ik uiteindelijk een goede horecaondernemer voor te vinden, maar dat is stap 2. Eerst nu de boel weer voor elkaar maken, overleg hebben met de andere huisjeseigenaren, en een goede beheerder zoeken. Iemand die recreatie ervaring heeft, en iemand waarop ik kan vertrouwen."

Gezinnen met kinderen

Het liefst had Rachid Benhaddou nog deze maand een bijeenkomst belegd met alle huisjesbezitters op de camping. "Maar door corona is dat lastig, dat gaat helaas niet lukken. Ik moet nog kijken hoe ik in contact kom met iedereen. Maar we zijn pas halverwege januari, er is nog tijd genoeg."

Zo wil Benhaddou graag dat het ook veel meer weer een familiecamping wordt, die ook voor jonge gezinnen met kinderen aantrekkelijk is. "Dus moet je allerlei activiteiten laten organiseren door een recreatieteam, dat overdag de kinderen vermaakt, zodat de ouders lekker bij hun huisje in de tuin kunnen genieten. Voor dat soort zaken hoop ik een goede beheerder te vinden, die de dagelijkse gang van zaken organiseert. Als iemand zich groepen voelt, laat degene zich vooral bij mij aanmelden via de mail", besluit Benhaddou.

Huisjeseigenaren gaven in deze televisiereportage al aan te hopen op een goede koper, die de camping niet helemaal gaat platschuiven maar snel opknapt

