Recordaantal mensen telt ooievaars

De Stichting Ooievaars Research & Knowhow (STORK) hield afgelopen weekend haar jaarlijkse telling. In totaal telden 940 mensen 945 ooievaars. "Het aantal mensen dat meedeed is absoluut meer dan ooit", zegt Wim van Nee van STORK.

Het aantal melders was vorig jaar 550, dit jaar 940. "Mogelijk komt door het thuiszitten vanwege corona dat mensen er toch extra zin in hadden", licht Van Nee toe. Hij noemt al mogelijke oorzaak ook de aandacht van landelijke media voor de telling. De verzamelde gegevens helpt STORK bij het monitoren van de vogels. "Al meer dan twintig jaar inventariseren we alles wat ooievaars doen. Deze telling maakt deel uit van het totale plaatje. Het geeft inzicht in hoe de populatie zich gedraagt. Alle jongen van dit jaar gaan op trek. Van de broedpopulatie is het de vraag welke ooievaars hier blijven."

Grootse groep bij Meppel

Er zijn dit jaar ongeveer net zoveel ooievaars gezien als vorig jaar. Van de 945 ooievaars in het hele land, bevonden zich 263 in Groningen en Drenthe. "De grootse groep van 159 ooievaars zat bij Meppel, bij ooievaarsstation De Lokkerij", laat Van Nee weten. "Daar zijn ook de twee hoogebejaarde ooievaars bij, geboren in 1985. Dit paartje is altijd bij elkaar gebleven. Vorig jaar legde het vrouwtje zelfs nog een ei."

Volgens STORK gaat het goed met de ooievaar in Nederland. De vogels hebben profijt gehad van alle projecten die sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn opgestart. In die tijd hadden de vogels het moeilijk door onder meer intensivering van de landbouw en doordat veel jonge ooievaars tijdens de trek het loodje legden. Dankzij een succesvol herintroductieprogramma is het aantal ooievaars sinds 1990 verdubbeld.

Lees ook: