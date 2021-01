Door combinatie van stage en praktijkonderwijs slaat Drenthe College twee vliegen in een klap

Voor de mbo-studenten staat vandaag een les schoonmaken op de agenda die begint bij het Drenthe College in Assen. Xander laat video's zien van het schoonmaken van een koelkast en het opmaken van een babybedje. Dan krijgen de mbo-studenten een quiz waarop ze allemaal ruim voldoende scoren.

Huis docent stageplaats

De stage en het praktijkgedeelte zijn bij een docent thuis, die zelf even haar huis uit moet vanwege de coronamaatregelen. Damian maakt de koelkast schoon in de keuken en Ehlan pakt de bovenverdieping aan. Beiden vinden het prima om zo aan hun praktijkopdrachten te voldoen. Want het behalen van een diploma is voor hen het belangrijkste.

Voor Xander heeft het ook voordelen. "Nu kan ik echt zelf lesgeven en lessen voorbereiden. Bij een normale stage zou ik de docent alleen een beetje helpen. Dus het is voor mij eigenlijk een stukje hogerop om zelf les te geven."

Veel vrijheid

Alleen: wie controleert nu of Xander Bron het goed doet? "Daar hebben ze ons heel veel vertrouwen in gegeven. De docent kijkt of het huis wel schoon is en of alles er nog staat. Onze eigen docent bespreekt af en toe met ons hoe het gaat, dus het wordt allemaal wel gecontroleerd. Maar we krijgen ook veel zelfstandigheid en vrijheid."

Het huis van de docent ziet er na 1,5 uur spik en span uit. Dus deze creatieve oplossing van het Drenthe College kent alleen maar winnaars.

Bekijk hier de video over de combinatie van stagelopen en praktijkonderwijs: