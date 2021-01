Bekijk hier de jeugdoverlast in jouw wijk

Hoeveel overlast van jeugd was er in jouw buurt? (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

Dat blijkt uit de overlastcijfers van de politie en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2020. De jeugdoverlast steeg vorig jaar in alle Drentse gemeenten, ten opzichte van 2019. Het aantal meldingen per wijk of dorp verschilt flink.

Met jeugdoverlast bedoelt de politie alle overlastmeldingen die aan jeugd kan worden toegeschreven. Denk aan afval achterlaten, herrie maken of rondhangen op plekken waar dat niet mag. Vandalisme en bedreiging vallen niet onder overlast, omdat dat bij de politie als misdrijven te boek staat.

Kijk hier hoeveel jeugdoverlastmeldingen er in jouw wijk of dorp werden gedaan:

Meer overlast in wijken

In de stadswijken van Meppel, Assen, Emmen en Hoogeveen werd over het algemeen meer overlast gemeld dan vanuit de dorpen. Assen spant daarbij de kroon: qua absolute aantallen komen daar de meeste overlastmeldingen vandaan. Zes van de tien wijken waar jeugdoverlast het vaakst gemeld is, liggen in Assen. Verder staan er twee wijken in Emmen en eentje uit Hoogeveen en Meppel in de top tien.

Wijken met de meeste meldingen van jeugdoverlast in 2020

Wijk Aantal meldingen Kloosterveen (Assen) 386 Marsdijk (Assen) 250 Assen Centrum (Assen) 150 Lariks (Assen) 143 Rietlanden (Emmen) 125 Meppel Centrum (Meppel) 104 Krakeel (Hoogeveen) 101 Peelo (Assen) 98 Angelslo (Emmen) 95 Noorderpark (Assen) 91

Tynaarlo heeft meeste overlastdorpen

In de dorpen werd minder vaak jeugdoverlast gemeld dan in de stadswijken, maar er is een aantal uitschieters dat niet veel onderdoet voor het stedelijke gebied. Roden is de bron van de meeste jeugdoverlastmeldingen. Liefst 120 keer noteerde de politie daar een melding van jeugdoverlast. Vijf van de tien dorpen met de meeste meldingen liggen in de gemeente Tynaarlo, dat van alle plattelandsgemeenten de meeste jeugdoverlast ervoer.

Dorpen met de meeste meldingen van jeugdoverlast in 2020

Dorp Aantal meldingen Roden 120 Klazienaveen 89 Zuidlaren 78 Beilen 76 Eelde 71 Eelderwolde 67 Havelte* 61 Zuidwolde 58 Paterswolde 55 Vries 47

*Havelte is in de cijfers door het CBS samengevoegd met Darp. Zonder dat buurdorp mee te tellen zijn er 42 meldingen van jeugdoverlast gedaan: alsnog genoeg voor een plek in de top-10.