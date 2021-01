Drents Museum: 'Armeense kunst komt gewoon naar Assen'

Het Drents museum bestaat al sinds 1854. Dat maakt het een van de oudste musea van Nederland. De sluiting door de coronacrisis is uniek: nog nooit was het museum zo lang gesloten. Tupan kon het programma gelukkig nog op tijd omgooien. In de ban van Ararat, waarbij 160 kostbare archeologische voorwerpen uit Armenië te zien zijn, werd verschoven.

"Gelukkig hebben we dat een jaar kunnen verschuiven. Daardoor zijn in 2020 de kosten ook een stuk lager uitgevallen", vertelt Tupan. Hij denkt er niet aan om het nog eens te verzetten. "Ik heb de Armenen groen licht gegeven. Het komt hoe dan ook deze kant op. Ik verwacht dat de lockdown binnenkort voorbij is. Het gaat ons dan niet gebeuren dat we met een lege zaal zitten."

Bioscoop

De lockdown treft vooral de expositie met schilderijen van Henk Helmantel. Die expositie vertalen naar een online alternatief ziet Tupan niet zitten. "Ik vergelijk het met een bioscoop. Die kunnen films wel op internet gaan zetten, maar dat is een compleet andere ervaring. Een andere industrie. Fysieke tentoonstellingen is onze core-business. De schilderijen van Helmantel moeten mensen echt in het echt zien. Dan zie je pas hoe mooi ze zijn."

"Daarnaast zitten we de hele dag al thuis in Teams-gesprekken", vervolgt Tupan. "Willen mensen daarna dan 's avonds een online museum? Dat geloof ik niet. We kunnen wel van alles gaan maken, maar er moet ook veel aanbod zijn. Voor ons geldt: het moet wel zin hebben om iets online te gaan doen. We ontwikkelen wel dingen voor het onderwijs. Daar is het nuttig en noodzakelijk."

Directeur Harry Tupan van het Drents Museum (Rechten: Sake Elzinga)

Financiën

Het water staat Tupan niet aan de lippen. "We tellen landelijk echt mee. Daarom is er financieel niets aan de hand, maar we gaan nog een zware tijd tegemoet. Ik las in de krant dat mensen in de toekomst minder per trein willen reizen. Dat wordt voor ons wel een probleem. De meeste bezoekers komen uit Noord- en Zuid Holland. Daarom proberen we nu meer bezoekers uit de eigen regio deze kant op te krijgen."

Nu de museumgangen leeg blijven, grijpt Tupan de kans aan om vernieuwingen door te voeren. "We moeten van de nood een deugd maken. Onze conservatoren werken bijvoorbeeld al sinds maart aan een hele nieuwe vaste opstelling waarin we Drenthe opnieuw tentoonstellen. Er worden twintig ruimtes verbouwd."

Gouden kom afkomstig uit een graf in Armenië (1800-1600 v.Chr.) (Rechten: Drents Museum)

Duurste kunst ter wereld

Komend najaar presenteert het Drents Museum Viva la Frida!, met kunst van Frida Kahlo. "Dat is een van bekendste kunstenaressen ter wereld", vertelt Tupan. "Echt wereldkunst. Het behoort tot de duurste kunst ter wereld. Zoiets wordt zelden vertoond in Nederland. Die contracten zijn ook rond. Niets staat die komst in de weg. De schilderijen staan in speciale klimaat-kratten en komen per verschillende vluchten naar Nederland. Je weet natuurlijk nooit wat er onderweg kan gebeuren."

Mits..

Zelden vertoond in Nederland, maar nu wel in Assen. Hoe lukt dat? "Het Drents museum voldoet aan heel veel eisen. Onze tentoonstellingszaal is state-of-the-art. Je kunt het niet gek genoeg noemen, of wij kunnen het qua licht, klimaat en beveiliging. Het gaat echt gebeuren, tenzij dat virus niet uitgeroeid wordt."

