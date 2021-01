'Terrorkraai' houdt huis in Borger: 'Dit is een kraai met een identiteitscrisis'

"Ik schrok me een hoedje", vertelt Marlies Raterink, die onlangs werd aangevallen. "De kraai zat toen vast in m'n haar. Vrijwilligers van de Dierenambulance waren er toevallig ook, die konden mij gelukkig helpen." Na de bevrijding rende Raterink gauw naar de supermarkt. "Ik vond het doodeng. Maar ik had wel een mooi verhaal om thuis te vertellen. Het gebeurt namelijk niet elke dag dat een kraai in je haar vastzit", lacht ze.

Rens Schevelier had ook een aanvaring met het dier. "Meiden wilden hun fietsen pakken, maar de kraai zat op het zadel van een fiets", zegt hij. "Ze durfden niet meer. Toen heb ik een pakje sigaretten naar de kraai gegooid, maar ging hij er daarna mee aan de haal." Schevelier voelde zich ook niet zo op z'n gemak bij de kraai: "Ik dacht: wat een raar beest, hij keek heel link uit z'n ogen. Vorige week zag ik 'm weer. Toen ben ik andersom m'n auto ingeklommen."

Kraai met identiteitscrisis

De terrorkraai probeert ook boodschappen uit de tassen te jatten. Ook zit hij op auto's en pikt in het rubber. Gedrag dat je niet gauw verwacht bij een kraai, die doorgaans mensenschuw is. "Dit is een kraai met een identiteitscrisis", weet Renee Wesselman, vogeldeskundige bij Faunavisie Wildcare. "Hij is ooit waarschijnlijk meegenomen door iemand die hem met de beste bedoelingen wilde helpen."

Volgens Wesselman gebeurt het vaker dat mensen een gewond dier proberen te helpen. Vaak gaat dat mis, maar bij een kraai niet. "Dat komt omdat het vrij makkelijke beesten zijn. Ze eten alles, dus mensen krijgen de kraai wel groot. Maar het dier is nu wel in de war, want hij weet niet wat z'n normale gedrag is." Wesselman vermoedt dat het dier is vrijgelaten, omdat het 'baasje' denkt dat de kraai nu volgroeid is en zichzelf dus kan redden.

De kraai haalt z'n eigen eten nu in de buurt van de supermarkt, omdat daar veel mensen zijn. "Het dier is niet anders gewend dan dat mensen hem eten geven. Dus hij haalt het nu uit de boodschappenkarretjes of -tassen. Hij is niet bang. Dan krijg je dit dus."

Moeilijk te vangen

Volgens de Dierenambulance vliegt de kraai sinds november rond het winkelcentrum. "We zijn hier nu zo'n vijf, zes keer geweest", reageert vrijwilliger Erik Gelderblom. "We krijgen bijna dagelijks telefoontjes van mensen die zeggen dat ze worden aangevallen. Maar het is eigenlijk geen aanvallen wat hij doet. Hij weet niet precies wie of wat hij is."

De kraai vangen is makkelijker gezegd dan gedaan. "Het beestje is heel slim. Of je het nu van voren of achteren probeert, hij laat zich niet vangen."

De laatste paar dagen zou het rustiger zijn in Borger. Reden? De kraai is verhuisd. De terrorkraai zou nu huishouden in Musselkanaal. De Dierenambulance denkt dat het om dezelfde kraai gaat. Afgelopen weekend kreeg de Dierenambulance zo'n twintig telefoontjes binnen over het dier.