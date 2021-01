Jeugdoverlast: 'Jongeren zien niet altijd de gevolgen van hun acties'

De cijfers liegen er niet om: in de gemeenten Assen en Tynaarlo kwamen in 2020 wel erg veel meldingen van jeugdoverlast binnen. Waar Assen in absulute aantallen en per duizend inwoners de Drentse gemeente met de meeste jeugdoverlast is, steeg het aantal meldingen in Tynaarlo het hardst. Waar komt die overlast vandaan?

Precies zeggen wat voor overlast de jongeren in Tynaarlo en Assen veroorzaakten is niet zo gemakkelijk te zeggen. Jeugdoverlast is bij de politie een containerbegrip, waarin alle meldingen van overlast terechtkomen die door jongeren zijn veroorzaakt. Geluidsoverlast en alcoholgerelateerde overlast zijn aparte typen meldingen bij de politie, maar zodra jeugd ervoor verantwoordelijk is komt het onder het kopje jeugdoverlast.

Daarnaast komt niet alle overlast die door jongeren veroorzaakt wordt als dusdanig in de politiesystemen terecht. Een telefonische melding van bijvoorbeeld geluidsoverlast, waarbij de melder niet weet of vermeldt wie ervoor verantwoordelijk is, komt als een geluidsoverlastmelding in het systeem. Ook als het geluid toch afkomstig is van jeugd. Meerdere meldingen van dezelfde overlast komen niet als één melding, maar als meerdere meldingen in het systeem. Dat kan vertekenend werken.

Oorzaak is lastig

Het neemt niet weg dat de aantallen van Assen en de groei van Tynaarlo opvallend zijn. Jongerenwerker Robin Geertsma in de gemeente Tynaarlo kan niet echt uitleggen waarom het aantal meldingen juist in zijn gemeente zo erg steeg. "Misschien bellen inwoners van Tynaarlo wel eerder met de politie, of wordt er hier meer op elkaar gelet. Eelderwolde is een erg jonge wijk vlakbij Groningen, dus wie weet heeft het aantal jongeren er iets mee te maken", zegt Geertsma.

Wat volgens de jongerenwerker zeker een rol heeft gespeeld afgelopen jaar, is de coronacrisis. Zowel bij het gedrag van de jongeren als het aantal meldingen. Geertsma: "Groepjes maken van vier was al niet toegestaan. Opeens was samenkomen een overtreding. Die groepjes vielen daardoor meer op en het zou kunnen dat er daardoor meer overlastmeldingen zijn gekomen."

Kiezen tussen vrienden

Tieners hebben het er volgens de jongerenwerker lastig mee gehad dat je maar in beperkte aantallen mag afspreken. Vriendengroepen kwamen opeens voor een keuze te staan: met wie spreken we af en wie nodigen we niet uit? "Dat maakt het erg lastig, want je moet kiezen tussen je vrienden. Al denk ik niet dat jongeren daardoor ineens overlast gingen veroorzaken."

In Assen werd afgelopen zomer al duidelijk dat het aantal overlastmeldingen de pan uit rees. Vooral in de wijk Kloosterveen was het regelmatig raak. Er werden ramen ingegooid bij scholen en speeltoestellen vernield. Bijna ieder weekend was de wijk het toneel van een kat- en muisspel tussen de politie en groepen jongeren. Rondom de scholen is het inmiddels wat rustiger, maar nog steeds is het zo nu en dan onrustig in Kloosterveen.

'We doen wat we kunnen'

Wethouder Jan Broekema van de gemeente Assen laat weten dat er sinds de zomer veel energie is gestoken in het terugdringen van de overlast in Assen. De politie en gemeentehandhavers controleren vaker op hotspots in de stad en de wijk. Ook zijn er camera's geplaatst, bijvoorbeeld op Landgoed Valkenstijn. Jongerenwerkers hebben volgens Broekema veel contact met jongeren en met een FIFA-toernooi probeerde de gemeente wat positiviteit terug te brengen tijdens de coronatijd.

"We doen wat we kunnen doen, al blijft het lastig om alle overlast op te lossen. Wat we belangrijk vinden, is dat mensen zich gehoord en serieus genomen voelen als er iets is", zegt Broekema. Net als voor de zomer zijn er gesprekken geweest tussen de gemeente en overlastgevende jongeren met hun ouders. In die gesprekken benadrukt de gemeente de gezamenlijke verantwoordelijkheid die ouders, jongeren en de gemeente hebben. De resultaten van die gesprekken zijn volgens de wethouder wisselend. "Bij een aantal werkt het en creeëren we bewustwording. Dat helpt heel erg. Niet bij iedereen dringt het helaas door, dat verschilt per persoon en gezinssituatie", zegt Broekema.

Consequenties

In Tynaarlo probeert jongerenwerker Geertsma de jongen vooral de gevolgen van hun acties te laten inzien. Geertsma: "Ze zijn meer bezig met het hier en nu en zien niet direct wat de gevolgen van hun acties zijn. Ik wijs ze op de consequenties van wat ze doen, hoeveel geld het kost bijvoorbeeld als je iets vernielt. Maar ook dat je er met dat gedrag voor zorgt dat de jeugd een negatieve naam krijgt."