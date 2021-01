Verhuizing spullen Gevangenismuseum duurt langer dan verwacht

"Het was toch meer werk dan wij in eerste instantie dachten. Het was allemaal nogal bewerkelijk", vertelt collectiebeheerder Geert Hogenberg. De spullen moeten naar een nieuw depot omdat de oude opslag verbouwd wordt tot nieuwe expositieruimte.

Tienduizenden verhalen

In het oude depot lagen zo'n dertig- tot veertigduizend kleine objecten opgeslagen. Denk aan handboeien, oude zaklampen, nummerplaatjes waarmee gedetineerden op de borst rondliepen. Maar ook kledingstukken, grote voorwerpen zoals kasten en oude celdeuren.

"Alles wat hier ligt, heeft een link met Veenhuizen of met inrichtingen in de rest van Nederland", vertelt Hogenberg. Eenmaal aan het woord over de spullen is de enthousiaste collectiebeheerder moeilijk te stoppen. Tijdens de verhuizing kreeg hij tienduizenden voorwerpen in zijn handen. "Je vraagt je ook wel eens af wat er met al die spullen gebeurd is in al die inrichtingen in Nederland."

Ingekraste celdeur

Met wat moeite schuift Hogenberg een loeizware celdeur naar voren om te laten zien: "Dit is een deur die wij geschonken hebben gekregen van iemand uit Mildam. De deur is afkomstig van een politiebureau in Heerenveen."

In de deur staan termen als 'Mijn Vaderland' gekrast, maar ook namen van gevangengenomen mensen. "De deur werd gebruikt in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. De verzetsstrijders die toen werden opgepakt werden gedetineerd in Heerenveen", legt Hogenberg uit.

Het is slechts een voorbeeld van de duizenden verhalen die bij Hogenberg naar boven kwamen tijdens de verhuizing van alle spullen.

De door verzetsstrijders ingekraste celdeur uit Heerenveen (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Maar behalve verhalen ophalen moest er tijdens de verhuizing ook hard gewerkt worden. Zoals gezegd was dat bewerkelijker dan vooraf gedacht. "En je bent ook nog niet klaar op het moment dat je de objecten verhuisd hebt", vertelt Hogenberg. "Want dan komt er nog een collectieregistratie om de hoek kijken."

Alle grote objecten komen in een opgeknapte schuur op het terrein te liggen, terwijl de kleinere spullen terechtkomen in nieuwe archiefkasten. Maar om ze weer gemakkelijk terug te kunnen vinden moet alles dus opnieuw geregistreerd worden. Volgens Hogenberg Monnikenwerk.

Er kwamen veel herinneringen boven tijdens de verhuizing:

Waar voor veel musea de lockdowns vanwege corona een nachtmerrie zijn, was het voor het Gevangenismuseum een geluk bij een ongeluk. Omdat het personeel minder tot niets te doen had, konden zij bijspringen bij de monsterverhuisklus.

"Daardoor hadden wij meer armslag en konden we ons volledig focussen op de verhuizing. Tijdens de eerste lockdown hebben we een grote slag geslagen met de grote objecten en tijdens de tweede lockdown met de kleine objecten", aldus Hogenberg. Horecapersoneel, de facilitaire dienst en de afdeling reserveringen, iedereen sprong bij om te helpen.

Registreren en verbouwen

Het grootste gedeelte van de verhuizing zit er nu op, volgens Hogenberg is het vooral nog een kwestie van objecten registreren: "In het voorjaar hopen we daarmee klaar te zijn."

Daarna is het wachten op de verbouwing van de nieuwe expositieruimte, die staat gepland voor dit najaar. Het museum blijft tijdens die werkzaamheden gewoon open, tenminste, als corona het daar ook mee eens is.