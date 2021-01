FC Emmen heeft Didier La Torre officieel binnen

Het was natuurlijk al even bekend, maar nu is hij dan ook daadwerkelijk speler van FC Emmen. Didier La Torre, het Peruaans talent, tekent een contract tot de zomer van 2023, met een optie voor een extra seizoen.

De achttienjarige aanvallende middenvelder stond tot 31 december 2020 onder contract bij Allianza Lima, de club waar ook Miguel Araujo en Sergio Peña een verleden hebben. Hij maakte bij die club de competitie af, wilde zijn contract niet verlengen, en maakt derhalve transfervrij de overstap naar Drenthe.

Voorzitter Ronald Lubbers liet twee weken geleden al weten dolblij te zijn met de nieuwste aanwinst: "Didier geldt als een groot talent in Peru en we volgen hem al enkele maanden. Ik ben blij dat we hem hebben kunnen binnenhalen. We zien hem vooral als een investering in de toekomst, maar met zijn snelheid, passeerbewegingen en tweebenigheid kan hij mogelijk ook dit seizoen zijn waarde bewijzen."

La Torre is overigens niet direct inzetbaar in verband met de benodigde werkvergunning en internationale overschrijving. Dit proces bevindt zich in de afrondende fase en zal zeker nog enkele dagen duren. Naar alle waarschijnlijkheid traint La Torre morgen voor het eerst mee in Emmen.

Frei en Rhyner

Twee andere nieuwelingen, Kerim Frei en Jean-Pierre Rhyner, stonden vandaag al op het veld in voorbereiding op het duel tegen SC Heerenveen van woensdag in de beker. Of beide mannen in dat duel kunnen meespelen is nog niet bekend. In Nederland staan alle lichten op groen, alleen hun voormalige clubs (voor Frei is dat Basaksehir en voor Rhyner zijn dat Cadiz en Cartagena) moeten het papierwerk nog afronden.