Spijkerboor en de Annervenen hopen op vervulling oude fietspadwens

Kinderen uit de drie dorpen gaan sinds de sluiting van de basisschool in Nieuw-Annerveen naar school in Annen of Eexterveen. Langs de route naar Annen ligt een fietspad, maar kinderen die naar Eexterveen gaan, moeten de weg delen met auto's, vrachtwagens en landbouwverkeer. Daarnaast houdt niet al het verkeer zich volgens de dorpelingen aan de maximumsnelheid van 60 kilometer per uur.

Smalle weg

Langs de Hunzeweg staan bomen en boerderijen soms op minder dan een meter van het asfalt. Twee elkaar tegemoet rijdende auto's kunnen elkaar nog wel passeren, maar voor vrachtauto's en trekkers moeten automobilisten de berm in. Grote melkwagens en landbouwcombinaties hebben eigenlijk het hele wegdek nodig. Waar geen bomen staan, liggen diepe sloten of boerderijerven. Echte uitwijkmogelijkheden ontbreken.

Ouders maken zich zorgen over de veiligheid van hun kroost. De donkere dagen in het najaar maken de weg er niet veiliger op. "Het wordt donker en je kunt minder goed zien. Tijdens het oogstseizoen rijden er daarnaast meer landbouwvoertuigen en vrachtwagens over de weg. Dat is niet echt veilig", zegt Herman Koops uit Nieuw-Annerveen. Zijn zoon zit op school in Eexterveen en fiets dagelijks over de weg. Koops: "Ik geef hem altijd mee dat hij moet afstappen als er een trekker aankomt, maar je weet nooit of kinderen dat ook altijd doen."

Schoolsluiting

De Vereniging Dorpsbelangen Spijkerboor/Annerveen trok na de schoolsluiting in 2015 aan de bel bij de gemeente Aa en Hunze, maar de plannen voor een fietspad liggen er volgens de dorpsvereniging al langer dan twintig jaar. De gemeente kwam na onderzoek tot de conclusie dat het aanleggen van een fietspad tussen Spijkerboor een Eexterveen niet zo gemakkelijk is.

Niet alle grond langs de Hunzeweg is van de gemeente en zal dus gekocht moeten worden. Tijdens de raadsvergadering van 6 november vorig jaar zei wethouder Henk Heijerman dat niet alle grondeigenaren even gemakkelijk afstand willen doen van hun bezit. Daarnaast is er onzekerheid over de geschiktheid van de ondergrond.

Wel kocht de gemeente een schoolbusje, waarmee kinderen uit de omliggende dorpen naar Eexterveen kunnen reizen. Ouders moeten daar wel voor betalen en niet elke ouder wil dat. De kinderen naar school laten gaan in Annen, zodat ze veilig naar school kunnen fietsen, wil ook niet iedereen. "Ik ben opgegroeid in Spijkerboor en vind het belangrijk dat mijn zoon het dorpsgevoel meekrijgt. De school in Annen is wat mij betreft te groot geworden en daarnaast zitten andere kinderen uit Spijkerboor ook in Eexterveen op school", zegt Koops.

Langs de Hunze

Een andere optie die door gemeenteraadsleden werd geopperd, is een nieuw fietspad aanleggen langs de rivier de Hunze. Dat zou bovendien in het plaatje passen van Aa en Hunze al recreatiegemeente. Er is alleen nog helemaal geen infrastructuur langs de rivier. Behalve een fietspad moet er bijvoorbeeld ook verlichting komen en daarnaast is nog niet bekend hoe geschikt de ondergrond is. Hoe dan ook zal het aanleggen van een fietsverbinding niet goedkoop zijn.

Voorzitter Dirk van den Bosch van de dorpsbelangenvereniging snapt dat de aankoop van grond van boeren lastig is. "Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat agrariërs geen zin hebben om land te verkopen. Er zijn boerderijen die wat moeilijk gelegen zijn. Maar we hebben het idee dat we een oplossing kunnen vinden als we er samen mee aan de slag gaan", zegt Van den Bosch.

Een fietspad langs de Hunze sluit de dorpsvereniging niet uit als optie, al heeft aanleg langs de Hunzeweg de voorkeur. "Ze zouden ook de oude weg achter de boerderijen langs kunnen gebruiken, of het voetpad weghalen dat er al ligt. Dat wordt toch niet onderhouden: er staan gewoon bomen midden op het pad." Wat betreft de mogelijk slechte ondergrond kijkt de dorpsbelangenvereniging met een schuin oog naar de Menweg, tussen Eexterveen en Annerveenschekanaal. Van den Bosch: "Volgens ons is dat precies dezelfde grond en daar hebben ze ook gewoon betonplaten neergelegd als fietspad."

Samen om tafel

Wel zijn er kansen voor een fietspad in het open gedeelte tussen Nieuw-Annerveen en Eexterveen, zei wethouder Heijerman tijdens de raadsvergadering. De gemeente laat weten dat er momenteel advies wordt ingewonnen over de mogelijkheden voor fietsers tussen Spijkerboor en Eexterveen.

Dorpsbelangen hoopt vooral dat alle partijen eens op initiatief van de gemeente bij elkaar aan tafel kunnen komen. Van den Bosch: "We zouden heel graag willen dat de gemeente de boel opengooit om samen een oplossing te vinden in het landschap. En met samen bedoel ik iedereen: de agrariërs, de bewoners en de gemeente."

