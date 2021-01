Bordenbandiet actief in gemeente Noordenveld

Woordvoerder Mirjam Postma van de gemeente Noordenveld staat voor een raadsel: "De borden zijn inderdaad weg en we hebben geen idee waar ze momenteel zijn." In eerste instantie wordt nog gedacht aan een Nieuwjaarsactie, maar dat lijkt Postma stug: "We hebben na Oud en Nieuw een schouw gedaan. Daaruit is gebleken dat er vrijwel geen borden misten."

Bijzonder

Dat er nu in een aantal dagen sowieso vier en misschien wel meer borden zijn ontvreemd, vindt ze erg bijzonder: "Er missen in ieder geval borden in Roderwolde, Nieuw-Roden en Altena. Een hardloper heeft zich vandaag gemeld met het nieuws dat er ook in Peize een bord weg is. We missen er in ieder geval al vier en misschien wel vijf."

Gevaarlijk

Behalve dat de aanblik een stuk soberder is zonder verkeersborden, kan het bovendien gevaarlijke situaties opleveren: "Er zijn bijvoorbeeld ook waarschuwingsborden weg. Dat is natuurlijk in geen geval wenselijk. Die dienen ervoor om verkeerssituaties veilig te houden", laat Postma weten.

Een kwajongensstreek wil Postma het niet noemen: "Dat weten we niet en dat zou onderzoek uit moeten wijzen. Daarover zijn we nog in gesprek." Er zijn inmiddels nieuwe borden onderweg: "We hebben nieuwe borden besteld, want we verwachten de borden niet meer terug te vinden."