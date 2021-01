Corona schopt droomseizoen Remo Slotegraaf alsnog in de war

Zijn ultieme doel was het wereldkampioenschap voor junioren, volgende maand in Japan. Maar vorige week kreeg Remo Slotegraaf (18) uit Peize te horen dat dat niet doorgaat. Ook is er voorlopig een streep door het NK voor junioren gezet. En zo schopt het coronavirus toch nog een groot deel van zijn seizoen in de war.

"Ik kreeg te horen dat het Nederlands team zich, in verband met corona, terug zou trekken. Later werd het hele evenement geschrapt. Dat is ontzettend balen", reageert Slotegraaf, die op de voorlopige deelnemerslijst stond. "Dat was het hoofddoel van mijn seizoen. In mijn laatste jaar als junior had ik serieuze kansen op een wereldtitel", treurt de 18-jarige Drent.

De schaatser van TalentNED brak in november door bij het grote publiek. Als jonkie was hij een van de smaakmakers van het NK allround voor senioren. Hij reed drie persoonlijke records en mocht uiteindelijk voor het eerst in zijn carrière ook een officiële tien kilometer rijden. Het leverde hem uiteindelijk de zevende plaats op in het eindklassement.

'Talentenhuis'

Vanuit z'n ploeg TalentNED was het de bedoeling dat hij, samen met zijn ploeggenoten, begin december in een 'talentenhuis' in Enschede zou gaan wonen. Van daaruit konden ze makkelijk trainen op de ijsbaan in Enschede en en zouden ze minder tijd en energie aan reizen kwijt zijn.

"Voordat we het huis ingingen, moesten we eerste allemaal een sneltest doen. Ook de mountainbikers van onze ploeg zouden in dat huis gaan wonen. Maar daar kwam toen een positief geval uit en dus moesten we allemaal in quarantaine", herinnert Slotegraaf zich.

Corona

"Een paar dagen later kreeg ik ook verkoudheidsklachten en bleek ik ook corona te hebben. Daarna volgden nog meer ploeggenoten. Ik heb op zolder in Peize m'n quarantaine uitgezeten. Ik was verkouden, had hoofdpijn en was doodop als ik de trap opliep. Dat is wel raar als je tien keer per week traint", vertelt de jonge schaatser.

Tussen Kerst en Oud en Nieuw werd in Thialf nog gestreden voor EK en WK-tickets. Slotegraaf was nog maar net hersteld van het virus.

"Ik twijfelde nog of ik mee kon doen. Maar dat is uiteindelijk gelukt. Ik reed een aardige 5.000 meter en bleef iets minder dan twee seconden verwijderd van mijn persoonlijk record. Op de 1.500 meter verbeterde ik mezelf nog met anderhalve seconde, dus daar was ik wel blij mee", aldus Slotegraaf.

Naar profteam?

Maar met die prestaties moet hij het waarschijnlijk dit seizoen doen. Want het lijkt erop dat het voorlopig alleen bij trainen blijft. Ook het plan om in het 'talentenhuis' in Enschede te gaan wonen, staat voorlopig in de ijskast, omdat de ijsbaan van Twente tijdens de lockdown is gesloten.

"Ik had net een nieuw bed gekocht voor in dat huis. Daar heb ik pas één keer op geslapen", lacht Slotegraaf. Volgende week gaat hij nog even naar Enschede toe om z'n ploeggenoten te spreken. En het kan maar zo zijn dat dat een van de laatste keren is. Volgend seizoen wordt hij ongetwijfeld ingelijfd door een profteam.