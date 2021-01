'Drugsatleet' Roelf B. en Gert-Jan N. krijgen in hoger beroep lagere straf: vier jaar cel

Roelf B. en Gert Jan N. uit Stadskanaal zijn vandaag door het gerechtshof in Boedapest in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Eerder werden de twee mannen uit Stadskanaal veroordeeld tot vijf jaar cel.

De straf is in hoger beroep lager uitgevallen, omdat het gerechtshof vindt dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. Een toelichting daarop volgt later, meldt RTV Noord.

Daarmee komt een eind aan het proces dat in augustus 2019 begon met de arrestatie van de twee 'Knoalsters' op het Sziget-festival in de Hongaarse hoofdstad. De twee werden betrapt op het verkopen van drugs aan andere festivalbezoekers. Ze bleken zo'n twintig kilo xtc-pillen en marihuanasigaretten bij zich te hebben. In Hongarije is de maximale gevangenisstraf voor zware drugsmisdrijven levenslang.

Definitief

De uitspraak is definitief. In cassatie gaan bij het Hongaarse gerechtshof is in dit geval niet mogelijk. Dat betekent dat B. en N. nu overplaatsing kunnen aanvragen naar Nederland, zodat ze hun straf hier kunnen uitzitten. Normaal gesproken wordt het vonnis omgezet naar Nederlandse maatstaven. In de praktijk zal hun straf hierdoor lager uitvallen.

