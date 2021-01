Oude vlindertuin Emmen ontpopt zich tot populaire fotolocatie

Urbex staat voor urban exploring, een term die gebruikt wordt voor het bezoeken en fotograferen van verlaten en/of niet toegankelijke gebouwen.

Populaire fotoshootlocatie

Het Biochron staat er nog maar een paar weken, want het gebouw bij de ingang van het Rensenpark wordt gesloopt. De oude kas staat natuurlijk al een paar jaar leeg, maar de laatste tijd krijgt de ruimte veel bezoek van fotografen uit heel Nederland. "Ik had er ook nog nooit van gehoord", lacht kunstenares Karin Siebring. Ze huurt de vlindertuin van de gemeente om er kunst in te maken en - voor zover dat kon - evenementen te organiseren.

Veel bezoek van veraf

"Misschien willen fotografen ook wel gebruikmaken van deze locatie", dacht Siebring. "Iedereen die hier binnenkomt, reageert verrast." Ze plaatste op sociale media een foto van de locatie met daarbij haar plan om de ruimte te verhuren als fotoshootlocatie. Binnen no-time stond haar telefoon roodgloeiend en zat haar mailbox vol. "Vooral mensen buiten Emmen willen hier langskomen."

"Ze komen overal vandaan. Het is echt populair", vertelt Siebring. "Elke dag komen er mensen foto's maken. Binnenkort komt zelfs het productiebedrijf dat foto's maakt bij de serie Vikings hier wat plaatjes schieten."

Dierentuinliefhebbers

Paul van Rijswijk uit Rotterdam brengt met drie vrienden een bezoek aan het Rensenpark. De mannen zijn dierentuinliefhebbers en hebben een eigen podcast over dierentuinen. Ook in het oude park zijn ze al vaak geweest en voordat het Biochron tegen de vlakte gaat, willen ze ook graag nog een kijkje nemen in de vlindertuin.

De vrienden reizen de hele wereld over om dierentuinen te bezoeken, maar het Rensenpark is volgens de liefhebbers speciaal. "De tijd heeft hier stilgestaan", verwondert Van Rijswijk zich. "Dit park was altijd een van de mooiste dierentuinen van Nederland en dat dit nu leegstaat en verdwijnt, vinden we toch erg pijnlijk."

'Dit heeft ook z'n charme'

"De vlindertuin was vroeger een unieke beleving. Prachtig ontworpen door de Rensens, die geweldige dierentuinarchitecten waren", weet Van Rijswijk te vertellen. "Het was er tropisch warm en de vlinders vlogen om je heen. Dat is nu wel anders, maar toch heeft dit ook z'n charme en het is mooi om die oude herinneringen op te halen."

Het Biochron wordt op 1 februari afgesloten, om vervolgens in maart tegen de vlakte te gaan.