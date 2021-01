Geweld in Hoeve Boschoord: geen straf voor tbs'er vanwege psychische toestand

Een 41-jarige tbs'er heeft zich afgelopen jaar in kliniek Hoeve Boschoord schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag op een medewerker en mishandeling van een andere medewerker. Dat vindt het Openbaar Ministerie, zo bleek vanochtend bij de rechtbank in Assen. Toch eiste de officier van justitie geen straf, omdat de tbs'er volgens hem volledig ontoerekeningsvatbaar is.

Op 24 mei viel de man, die in 2018 voor geweldsdelicten tot tbs met dwangverpleging is veroordeeld, een vrouwelijke medewerker aan in de kliniek in Zuidwest-Drenthe. Ze kreeg een vuistslag toen ze hem vroeg andere kleding aan te trekken. Zijn vuist belandde op haar keel en kin.

Geen schone onderbroek

Ruim een maand later viel hij een medewerker aan toen die samen met zijn collega eten in zijn kamer kwam brengen. De tbs'er was boos, omdat hij eerder die dag om een schone onderbroek had gevraagd. Die zou hij pas de volgende dag na het douchen krijgen, hadden de begeleiders hem verteld.

Een van de mannen kreeg klappen en de tbs'er kneep zo'n vijf seconden lang zijn keel dicht. Toen kon zijn collega de hand van de patiënt losrukken. Het slachtoffer bleek een gekneusd strottenhoofd te hebben. Ook had hij letsel op zijn gezicht en arm. De man is erg geschrokken en vertelde dat hij er nog steeds last van heeft tijdens het werk. Ook krijgt hij psychische hulp. Hij eist ruim 2.000 euro schadevergoeding.

'Bijna het leven verloren'

De tbs'er werd na dat geweld eind juni overgeplaatst naar een gevangenis. Na 5,5 maand voorarrest is hij overgeplaatst naar een tbs-kliniek in de buurt van Rotterdam. Hij volgde de zitting via een videoverbinding, maar zei zich niks te herinneren van het geweld. Volgens zijn advocaat functioneert de man op het niveau van een 1- tot 3-jarig kind en zit hij constant in een waan.

Omdat de tbs'er volgens deskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar is, kon de officier van justitie geen straf eisen. Hij vroeg ontslag van rechtsvervolging, maar benadrukte dat hij de zaak bewust wél aan de rechtbank heeft voorgelegd. "Deze medewerker is iets gruwelijks overkomen. Hij werkte in Hoeve Boschoord en had bijna het leven verloren. Meneer heeft recht om gehoord te worden en ook de verdachte moet de gelegenheid krijgen vragen te beantwoorden", legde de aanklager uit.

Dat laatste gebeurde nauwelijks. Toen zijn advocaat aan het pleiten was, riep de man er vragend doorheen of de zitting al klaar was. Hij werd voor het einde ervan teruggebracht naar zijn kamer. Over twee weken volgt de uitspraak.

