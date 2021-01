Metaalsector last estafettestaking in

Volgens vakbondsbestuurder Pieter Beuzenberg van FNV is het voorstel dat de werkgeversorganisatie FME op tafel legt lachwekkend: "Het is nog minder dan de inflatie, dus in feite gaat het personeel er financieel op achteruit."

Estafette

De metaalsector is vandaag gestart met een estafettestaking. In Eindhoven wordt momenteel gestaakt bij DAF. Eind deze week volgt Scania in Zwolle. In Drenthe gaat het dus om drie bedrijven in Hoogeveen, maar daar zal het naar Beuzenbergs verwachting niet bij blijven: "De vorige cao is na negen maanden actievoeren tot stand gekomen. In dit geval voorspel ik ook een langere periode van actie."

De boel de boel

De vakbondsbestuurder hekelt tevens de houding van de werkgeversorganisatie: "Het lijkt wel alsof ze het hele covid-gebeuren aanpakken om achterover te leunen en de boel de boel te laten. Op financieel gebied is het voorstel dus waardeloos. Daarnaast stellen ze dat ze mensen graag vaker gezond de eindstreep willen laten halen, maar het voorstel dat ze doen draagt daar niet aan bij."

Generatiepact

Daarmee doelt Beuzenberg op het voorstel dat FME doet ten aanzien van werkdagen van langer dan achtenhalf uur en het generatiepact, waar werknemers dankbaar gebruik van maken om af te bouwen. "Dat wil de werkgeversorganisatie niet als recht opnemen in de cao", verklaart hij. Het generatiepact is een regeling voor werknemers vanaf 60 jaar die er vrijwillig voor kunnen kiezen om minder te werken. Eén van de invullingen is bijvoorbeeld: 80 procent werken, 90 procent salaris en 100 procent pensioen.

"In eerste instantie ging dat om een pilot. Zo lang daar aan vast wordt gehouden en het dus niet als recht in de cao wordt vermeld, blijven werknemers afhankelijk van de werkgever. Er is een groot verschil tussen wat de werkgeversorganisatie wil en voorstelt." Datzelfde geldt voor de duurzame inzetbaarheidsdag. Eén dag in het jaar waar werknemers op het gebied van opleiding, ontwikkeling of gezondheid een eigen invulling aan de dag kunnen geven. "Dat willen ze ook schrappen. Het is dus tijd voor actie."