De Wolden wil meer aandacht voor het platteland en sluit aan bij P10

De P10 bestaat inmiddels uit 29 plattelandsgemeentes, de samenwerking startte in 2008 met tien gemeenten. Een delegatie van P10 schuift onder andere aan bij overleggen van verschillende ministeries. Door een gezamenlijk geluid te laten horen, willen de gemeenten voorkomen dat Rijksinvesteringen vooral in de Randstad terechtkomen.

Geld gaf doorslag

"De belangrijkste reden om nu aan te sluiten zijn de financiën", zegt burgemeester Roger de Groot. "Er wordt nu gesproken over de herverdeling van het gemeentefonds, daarbij dreigen plattelandsgemeenten onder te sneeuwen. De grote gemeenten stellen dat zij meer moeten krijgen, omdat zij zoveel taken meer moeten uitvoeren. Als zij een groter stuk uit de taart krijgen, blijft er voor ons minder over. Terwijl wij vinden dat er genoeg argumenten zijn waarom wij meer moeten krijgen."

In P10-gemeenten liggen de dorpen verspreid in een groot gebied en heeft het grootste dorp minder dan 15.000 inwoners. Naast een gezamenlijke Haagse lobby, delen de gemeenten ook kennis over het besturen van zo'n plattelandsgemeente. Over onderwerpen als leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid wordt samen nagedacht.

Zo wordt er door andere gemeenten bij De Wolden gevraagd hoe Initiatiefrijk De Wolden werkt. Dat is een subsidie voor bewonersinitiatieven in de gemeente. Initiatieven die de leefbaarheid verbeteren kunnen geld krijgen als ze zelf andere financiering regelen. "Ook groen gas komt op de agenda", stelt wethouder Gerrie Hempen. "Hoe kunnen we dat hier produceren en hier consumeren."

Vijfde Drentse gemeente

De Wolden is de vijfde Drentse gemeente die zich aansluit bij het collectief. Midden-Drenthe, Westerveld, Borger-Odoorn en Aa en Hunze waren al aangesloten bij de samenwerking.

Lidmaatschap van de P10 kost De Wolden jaarlijks 7.650 euro, daarbovenop komen nog de kosten voor ambtenaren die werken aan de samenwerking.